İlk iPhone, Apple'ın İnternet Sitesinden Nasıl Tanıtıldı?

10. yılını kutlayan Apple, iPhone ile akıllı telefon dünyasını kökten değiştirdi. Peki o zamanlar iPhone, nasıl bir internet sitesinden tanıtılıyordu?

Dün, iPhone'un tanıtılmasının 10.yıldönümü kutlamıştık. Şimdiyse, cihazın geçmişinde yaşananları irdeleme niyetindeyiz.

Genç iPhone kullanıcıları, ilk iPhone'u görmemiş veya onun tanıtıldığı siteyi ziyaret etme şansına erişememiş olabilir. Neyse ki; "İnternet asla unutmaz." ibaresi bir kez daha gerçekliğini ispatlıyor. Apple'ın arşivlerini taradığımızda ilk iPhone'un tanıtıldığı sayfayı kolayca bulabiliyoruz.

Apple'ın internet sitesinde, iPhone'u tanıtırken şu ifadeler kullanılıyor: iPhone, yenilikleri tek potada eritiyor; geniş dokunmatik ekran, masaüstü bilgisayar tadında internet yetenekleri... Bu küçük, hafif ve ergonomik cihazla kolayca e-posta yollayıp alabilir, harita uygulamasıyla yolunuzu bulabilir ve internette istediğiniz aramaları gerçekleştirebilirsiniz.

iPhone'a İlk Tepkiler

iPhone modelleri, şimdilerde 1 milyardan fazla satılmış olabilir ama Steve Jobs cihazı tanıttığında, herkes iPhone'un başarılı olacağına inanmamıştı. Microsoft'un eski yönetim kurulu başkanı Steve Ballmer, fiziksel klavyesi olmayan iPhone'la alay etmişti. Hatta şirket içindeki bazı üst düzey yöneticiler bile, iPhone'un fazla radikal bir adım olabileceğini düşünüyordu. Time'da yazarlık yapan ünlü gazeteci ve romancı Lev Grossman, konuyla fazla ilgilenmemiş ve "iPhone ile ilgili Steve'i aramaya ihtiyaç duymadım, o beni aradı ve harika bir şey geliştirdiklerini iddia etti." ifadelerini kullanılmıştı.

Ne var ki merhum dahi, kararının arkasında durarak, bilişim dünyasının en kült yapımlarından birinin standartları belirlemesine vesile oldu.