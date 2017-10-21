Orkun Işıtmak'ın son çektiği video gerçekten ilginç görüntülere sahne oldu. 2007'de çıkan ilk iPhone'u insanlara "iPhone 8" diye yutturmaya çalışan Işıtmak'ın videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Orkun Işıtmak'ın Youtube kanalında dün yayına soktuğu video, ilginç görüntülere vesile oldu. 2007'de yani bundan tam 10 yıl önce çıkmış olan ilk iPhone'u insanlara iPhone 8 olarak yutturmaya çalışan Orkun Işıtmak fazla başarılı olamıyor. Yine de teknolojinin inanılmaz gelişimini gözler önüne seren Youtuber, eğlenceli görüntülerin de sahne almasına sebep oluyor.

Öncelikle sokakta geçen insanları kandırmaya çalışan Orkun Işıtmak'ın yolu, bir röportaj fenomeni olan "Eşime hitap etmem abi" ile de yolu kesişiyor. Burada oldukça eğlenceli görüntüler sunan Youtube fenomeni ise, daha sonra videonun sonunda bir sürprizle, son dönemlerde birbirlerine "Diss" atan Youtuber arkadaşlarına da ilk iPhone'u iPhone 8 diye yedirmeye çalışıyor.

Bu video ile birlikte bir andan son dönemlerde birbirleriyle "Diss"leşen Youtuberların arasının fazla bozuk olmadığını da görmüş oluyoruz. Peki siz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Orkun Işıtmak ilk iPhone'u insanlara iPhone 8 olarak yedirmeyi başarmış mı? Ayrıca biz de daha önce ilk iPhone'u iPhone 7 ile karşılaştırma yapmıştık. O videoya da buradan ulaşabilirsiniz.