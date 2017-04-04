İlk iPhone'un Baş Tasarımcısı Apple'dan Ayrıldı!

Apple'dan ayrılan Christoher Stringer, ayrıca şirketin lider tasarımcıları arasında yer alıyordu.

Son yirmi yılda Apple bünyesindeki en iyi tasarımcılarından biri olan ve ilk iPhone’un baş tasarımcısı olan Christoher Stringer, firmadan ayrıldı. Aşağıdaki fotoğrafta kendisini Jobs'un solunda (Jobs'a göre sağda) görüyorsunuz:

Stringer, orijinal iPhone'un baş tasarımcısıydı ve Apple'ın endüstriyel tasarım ekibinde ilk üç ya da dört lider tasarımcılardan biriydi. Artık görünüşe göre Apple’ın yeni canavarı olacak ve radikal özelliklerle beklediğimiz iPhone 8 konusunda pek söz söyleyemeyecek.

Yayınlanan raporlara göre şirketten kendi isteğiyle ayrılan Stringer’in bu kararı ardında ne yatar bilinmez, ama adı çok duyulmayan teknoloji kahramanı artık Apple bünyesinde çalışmayacak. 1995 yılından beri Baş Tasarım Sorumlusu görevini icra eden tasarımcının elbette perde arkasında çalkantılı bir süreç yaşadığı söylenebilir. Çünkü bu tip görevler, firmalar için oldukça kilit kararların alındığı görevlerdir.

Sadece Apple için değil tüm dünyadaki endüstriyel tasarım sektörüne yönelik trendleri belirleyen ve sayısız ödüle sahip tasarımcı, iPhone modellerinin paket tasarımlarına kadar karar veren son kişiler arasındaydı.

Bu ayrılık Apple’ın çıkaracağı yeni ürünlerde temel farklılıklar yaratacak mı bilinmez. Standartları oturmuş bir firmada böyle olayların izleri uzun bir süre içerisinde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Nitekim Apple’ın özellikle iPhone 8 tasarımlarıyla ilgili çalışmalarında son aşamalara ulaşmış olması muhtemel. Gene de net şeyler söylemek için çok erken, ancak Apple'ın da bundan zararlı çıktığı bir gerçek.



Bakalım bu durum yeni ürünleri ve tasarım çalışmalarını nasıl etkileyecek?