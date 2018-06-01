İlk Iron Man Filminde 'Yok Artık' Dedirtecek Detay

Marvel'ın iyi filmler vizyona sokmak için çok çalıştığını zaten biliyoruz. Fakat bir Reddit kullanıcısının Iron Man 1 filmindeki keşfettiği detay, Marvel'ın detaylara sandığımızdan daha fazla önem verdiğini gösteriyor.

Hemen her popüler film serisinin ve popüler film karakterinin kendi fanları vardır. Fakat Marvel filmlerinin son yıllarda artan popülerliğini düşünürsek Marvel Sinematik Evreni’nin başlangıç noktası olan Iron Man’in farklı bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki; Iron Man hayranları, 10 yıl önce vizyona giren Iron Man 1’deki enteresan bir detayı yakalamayı başardılar.

Bir sahnede Tony, Iron Man mark II zırhı üzerinde çalışırken babasının arkadaşı ve şirket ortağı olan Obadiah Stane ile görüşmek için evinin üst katına çıkıyor. Tam bu sırada Obadiah Stane, piyanoda Mozart’ı öldürdüğü iddia edilen Antonio Salieri’ye ait bir eser çalıyor. Bu detayı keşfeden Reddit kullanıcısına göre Stane’in Salieri’ye ait bir eseri çalıyor olması, Tony’e ihanet edeceğinin bir göstergesi.

Söylediğimiz gibi Marvel sinematik Evreni’nin başlangıcı Iron Man 1 filmi oldu. O günden bu yana Iron Man(Tony Stark) en sevilen Marvel karakteri haline geldi. Elbette ki bunda Robert Downey JR.’ın muhteşem performansının da büyük bir payı bulunuyor. Hatta Avengers: Infinity War’un yönetmenliğini yapan Russo kardeşler, Robert Downey JR.’ın canlandırmadığı bir Iron Man’i düşünemediklerini belirtmişlerdi.