Ünlü Amerikan otomobil üreticisi, 2019'da yeni 2020 Silverado HD'yi piyasaya süreceğini doğruladı. Şirket, biraz olsun araba sevdalıların, meraklarını gidermek için bir araba tanıtımını basınla paylaştı.

Aracın ilk üretim modelleri, 2019'un üçüncü çeyreğinde Flint, Michigan'dan çıkacak. Aracın yayınlanan fotoğraflarından gördüğümüz kadarıyla Silverado HD'nin, ızgara ve farlar arasında ön ve orta yüzünden de görebileceğimiz kadarıyla araç gövdesi epey bir yenilenmiş. Ayrıca araç, ön tamponundaki geleneksel Chevrolet logosu yerine, markanın yazıldığı modern bir yazıya sahip.

Aracın başlangıç ve bitişinde kullanılan araç dizaynıysa geleneksel bir Chevrolet aracı gibi olacak. 1500 modelinin farları, ızgaranın üst kısmının yanındayken, HD'nin farları, blendaj ızgarası çubuğunun altında ve ızgaranın alt kısmına daha yakın.

CNET adlı web sitesinin de belirttiği gibi, Silverado HD'nin benzin ve dizel V8 motorları da dahil olmak üzere çeşitli güç aktarma organları kullanması muhtemel. Araçta, aynı zamanda tek ve çift arka tekerlek seçenekleri de bulunacak. Duramax dizel motoru, 2800 dev / dak'da 445 beygir gücüne ve 1600 dev / dak'da 910 lb-ft torka izin veriyordu. Bu sayede HD aracının, bundan daha iyi olması muhtemel.

Chevrolet'in söylediğine göre, 2020’lik HD Silverado’nun '18 ayda üç yeni Silverado' lansmanı düzenlenecek. 2500HD ve 3500HD, 2019'un ilk altı ayında ortaya çıkacak.