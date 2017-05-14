İlk Kez Bir Denizgergedanı Avlanırken Görüntülendi!

Hayvanlar aleminin en fantastik canlılarından birinin sırrı çözüldü.

Kuzey Atlantik ve Kuzey Buz Denizi bölgesinde yaşayan bir memeli çeşiti olan denizgergedanları (narval olarak da bilinmekte), balina familyası içinde özellikle kafasındaki uzun boynuzu ile bilinen canlılar.

Tıpkı fantastik filmlerde gördüğümüz tek boynuzlu atlarınkine benzer bir boynuza sahip olan narvaller, ilk kez avlandıkları esnada görüntülendiler. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) çalışanları tarafından Kanada'nın Nunavut bölgesinde çekilen videoya göre, daha önceden boynuzunu bir mızrak gibi kullanarak avına öldürücü yaralar verdiği düşünülen narvalların, aslında bu boynuzları tıpkı bir sopa misali, sert şekilde vurduğu avını sersemletmek için kullanıldığı gözükmekte.

Hayvan bilimi açısından bu zamana kadar soru işareti olmuş bu gizem, drone'lar sayesinde çözüldü.

