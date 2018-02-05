İlk Kez Galaksimiz Dışından Gezegenler Keşfedildi

Son dönemler, insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar uzay ile ilgili keşiflere sahne oluyor. Yeni keşifle galaksimiz dışından gezegenler de keşfedildi.

Dünya tarihinde ilk defa, astrofizikçiler tarafından farklı bir galaksiden birden fazla gezegen keşfedildi. Keşfeden bu gezegenler arasında Ay kadar küçük olanlar olduğu gibi, Jupiter kadar devasa olanlar da mevcut. Samanyolu galaksisinde yer alan dış gezegenlerin dahi keşfinin çok önemli sayıldığı bir dönemde bu keşfin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz.

Oklahoma Universitesi'nden iki bilim insanı olan Xinyu Dai ve Eduardo Guerras'ın çalışmaları sonrası keşfedilen ve RX J1131-1231 adı verilen gezegen, tam 6 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bununla birlikte yapılan bir başka gözlemde, yine aynı bölgede bulunan ancak Ay ve Jupiter arasındaki mesafe kadar bir mesafe aralığında ise, daha önce keşfedilmemiş 20.000'e yakın farklı gezegen olduğu da göz önüne seriliyor.

Araştırmayı gerçekleştiren Dai'nin yaptığı açıklamaya göre, bu insanoğlunun Samanyolu Galaksisi dışındaki gözlemleyebildiği ilk gezegenler. Ayrıca Dai bu keşfin galaksiler dışı gözlemleme teknolojisinin geldiği noktaya da güzel bir örnek olduğunu belirtiyor. 3.8 milyar ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi gözlemlemeyi başaran bilim insanlarının önümüzdeki dönemde ne tip keşiflerle karşımıza çıkacağı da büyük bir merak konusu.