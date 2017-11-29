VR setleri ile yaşanan sanal gerçeklik deneyimleri hoş olabilir. Fakat biraz sakar bir arkadaşa sahipseniz, başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali çok daha yüksek.

Sanal gerçeklik teknolojisi, son yıllarda gerçekten hatırı sayılır bir aşama kaydetti ve Sony, Samsung, HTC gibi firmalar oldukça başarılı VR setler üreterek sanal gerçeklik deneyimini evlerimizin içine kadar sokmayı başardı.

Ne yazık ki dikkatsiz bir arkadaş yüzünden bazı VR deneyimleri iyi sonuçlanmayabiliyor. Bu ‘başarısız’ deneyimlerden biri video ile kaydedildi ve hızlı bir şekilde sosyal medyada viral olarak yayıldı.

YouTube’da paylaşılan videoda ilk kez VR seti takan bir genç, binadan düşme korkusu ile bir anda arkasını dönüp koşmaya başlıyor ve haliyle önünü göremeyip TV’yi kırıyor. Olayın şoku ile ortamdakilerin bir kısmı kahkahalar atarken bir kısmı ise bozulan TV’ye şaşkınlıkla bakıyor.

Sizin arkadaşlarınız ile benzer bir sakarlık anınız var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.