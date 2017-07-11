İlk Kez Uzaydaki Bir Uyduya Foton Işınlandı!

Çinli araştırmacılar, 500 kilometre uzaklıktaki yörüngede bulunan uyduya, Dünya üzerinden bir foton ışınlamayı başardılar. Bu, küresel çaptaki kuantum internetin kurulumu için ilk önemli adım olarak değerlendiriliyor.

1990’ların başında bazı bilim insanları kuantum fiziğinin ilkelerini kullanarak ışınlama yapmanın mümkün olacağını iddia etmişlerdi. O zamandan bu yana bir fotonu laboratuvar ortamında ışınlamak, standart bir işlem haline geldi. Ayrıca geçtiğimiz yıl bir kuantum mikroskobu ile laboratuvar dışında da aynı işlem gerçekleştirilmişti. Sıra elbette atmosferin dışına çıkmaya geldi.

Çin'deki araştırmacılar bu süreci bir değil, birkaç adım birden ileriye götürdüler: Dünya’daki bir fotonu 500 kilometre uzaklıkta bulunan bir uyduya başarıyla ışınladılar. Micius adlı uydu, yerden atılan fotonların kuantum durumlarını algılayabilen oldukça hassas bir alıcıdır ve söz konusu başarıya sahne olan deneyler için tasarlanmıştır.

Ekip sadece yerden yörüngeye kadar ilk nesneyi ışınlamakla kalmadı, aynı zamanda uydu ile yer küre arasında bir kuantum ağı oluşturmayı da başardı. Ekip, "Uzun mesafeli ışınlama, büyük ölçekli kuantum ağları ve dağıtılmış kuantum protokolleri için temel bir unsur olarak kabul edildi. Uzak mesafeler arasındaki önceki ışınlama deneyleri, 100 kilometrelik mesafelerle sınırlıydı” açıklamasında bulundu.

Işınlanma süreci, bilim kurgu filmlerinde gördüklerimizden oldukça farklı gerçekleşen bir süreçtir. Kuantum ışınlama, bir grup kuantum nesnesinin (foton gibi) yer küre ile aynı anda, uzaydaki bir noktada oluştuğu bir durumu ifade ediyor. Bu şekilde, nesneler aynı varlığı paylaşıyorlar. Paylaşılan varoluş, fotonlar ayrıldığında dahi devam ediyor.

Uzmanlara göre bu çalışma, küresel ölçekteki kuantum internetin kurulumu için temel bir adım niteliğinde.