Tom's Guide tarafından iPhone X ile karşılaştırma testine sokulan Galaxy S9+, iPhone X'un performansı sonucunda boynu bükük kaldı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S9+ ile fazlasıyla övünmekte. Gerek performansı, gerekse teknik özellikleri ile Galaxy S9+’ın, Android platformunun en öne çıkan akıllı telefonu olduğunu söylemek mümkün. Peki Galaxy S9+, en büyük rakibi olan iPhone X ile karşılaştırıldığında nasıl bir sonuç elde ediyor?

Bu sorunun yanıtı bir teknoloji sitesi olan Tom's Guide’den geliyor. Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9+’ı iPhone X’un yanı sıra Huawei Mate 10 Pro, Galaxy Note 8, Pixel 2 XL ve Galaxy S8 ile bir karşılaştırma testine sokan site, son derece çarpıcı sonuçlar elde etti. Testte kullanılan Galaxy S9+’ın Snapdragon 845 işlemcili olduğunu belirtelim.

Geekbench 4 performans testine baktığımızda, Snapdragon 845’li Galaxy S9+’ın 8295 puan ile 10357 puan alan A11 işlemcili iPhone X’un bir adım gerisinde kaldığını kolaylıkla söyleyebiliriz. Samsung, rakibi ile olan farkı azaltmış olsa da Apple’ın A11 işlemcisi hala en iyi performansı sunan mobil işlemci olarak göze çarpıyor.

Grafik konusunda ise sonuçlar biraz daha kafa karıştırıcıydı. 3DMark Sling Shot’da 5793 puan almayı başaran Galaxy S9+, 3998 puan alan iPhone X’u rahat bir şekilde gerisinde bırakıyor. Buna karşın limitsiz modda gerçekleştirilen OpenGL ES 3.0 testinde 4994 puan alan iPhone X, 4634 puan Galaxy S9+’ı geride bırakıyor.

İki cihazın gerçek hayatta nasıl bir performans sergilediğini merak eden Tom's Guide, her iki cihazda da Adobe Premiere Clip uygulamasını kullanarak iki dakikalık 4K bir videoyu Full HD çözünürlüğe dönüştürdü. iPhone X’da bu işlem yalnızca 42 saniye sürdü. Galaxy S9+ ise işlemi 2 dakika 32 saniyede tamamlayabildi.

Son gerçekleştirilen testte ise cihazların oyun açma hızları karşılaştırıldı. Galaxy S9+, Injustice 2’yi 20 saniyede açabilirken iPhone X, 13 saniyede açmayı başardı. Elbette ki bu noktada asıl önemli olan oyunu ne kadar hızlı açtığı değil, ne kadar akıcı bir şekilde oynattığı. Grafik testlerinde bir adım önce olan Galaxy S9+, 2K çözünürlüğünde ekranı ile kesinlikle iyi bir oyun deneyimi sunacaktır.