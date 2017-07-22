İlk Resmi Minecraft Romanı Yayında!

Popüler sandbox ve hayatta kalma oyunu Minecraft, roman uyarlamasıyla elektronik mağazalarda yerini aldı.

Sevilen ve takip edilen Minecraft, ilk resmi roman uyarlamasına sahip oldu. Kitap, Amazon ve Microsoft üzerinden satışa çıktı.

Minecraft: The Island adıyla çıkan kitap, yabancı bir adada mahsur kalan kahramanın hayatta kalma mücadelesini ve sırların aydınlatılmasını anlatıyor. Kitabın yazarı Max Brooks, daha önce yazdığı zombi romanı World War Z ile oldukça dikkat çekmişti. Minecraft'ın yapımcısı Mojang'ın deyimine göre kitap: "Kübik bir Robinson Crusoe, ama daha sert. Kahraman bilinmeyen bir adada bilinmeyen kurallarla inanılmaz dezavantajlara rağmen her şeyi öğrenerek hayatta kalmaya çalışıyor. "

Kitapta ana karakter açlık, sıcak, soğuk ve tabi ki geceleri adanın her tarafında gezinen zombilerle savaşıyor. Kitabın yayınevi olan Del Rey, yazar Brooks ile anlaşmaya sahip olduğundan bunun bir serinin ilk kitabı olması muhtemel bir durum. Eğer kitabı okumak isterseniz buradan Amazon'daki satın alma sayfasına ulaşabilirsiniz.