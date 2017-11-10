İlk “Robot Vatandaş”ın 7 Akrabası

Ekim ayının sonlarına doğru Suudi Arabistan tarafından vatandaşlığa kabul edilen Sophia, dünyanın ilk robot vatandaşı olmuştu.

Hanson Robotics tarafından geliştirilen insansı robot Sophia, üzerinde birkaç yıl çalışılarak hayata geçirildi ve bugüne kadar yapılmış en insansı robot olarak anılmaya başlandı. Yaşanan anları hafızasına kaydeden Sophia, 60 farklı mimiği de yapabiliyor. Ünlü Holywood yıldızı Audrey Hepburn’e benzer bir şekilde dizayn edilen Sophia, gelecekteki robotların görüntüsünün nasıl olacağı konusunda fikirler de veriyor.

Ancak birçoğumuzun bilmediği bir şey var o da Sophia'nın birçok 'ünlü' kardeşinin olduğu. 2005 yılında kurulan Hanson Robotics'in Sophia'dan önce ürettiği 7 robot daha bulunuyor.

Albert Einstein HUBO

Kasım 2005'te Hanson Robotik kurucusu David Hanson, şirketin kuruluşunu Kore'nin Seul kentindeki APEC zirvesinde açıkladıktan sonra ilk robotunu yaptı.

Jules

Şirket kuruluşundan bir yıl sonra ikinci robotu Jules'u ortaya çıkardı. Jules, bundan yıllarca önce insanlarla sohbet etmesini sağlayan makine öğrenme tekniğini kullanıyordu. Öte yandan yüz tanıma özelliğini kullanarak karşısındaki kişiyle uyumlu duygular verebiliyordu.

Zeno

Şirketin web sitesine göre, 4.5 kiloluk bu insansı robot, konuşma robotu olarak 2007 Wired Nextfest'de tanıtıldıç

Alice

Alice insan ifadesinin sınırlarını zorlamak için geliştirildi. Robottaki yanaklar, ağız, gözler ve kaşlar insanların şok, sevinç, öfke ve üzüntü duygularını taklit edebiliyordu. Robot Cenevre Üniversitesi MIRA laboratuvarı için geliştirildi.

Philip K. Dick

Bilim kurgu yazarının uzun zamandır hayranlarından biri olan şirket kurucusu Hanson, kendi kendini yenileyen bir süper zeka olarak tasarlandı. Ancak bunun tam fonksiyonlu olarak çalışması için 15-30 yıl arasında bir sürenin geçmesi gerekiyor.

Han

2015 yılında Hong Kong'daki Global Kaynaklar Elektroniği Fuarı'nda tanıtılan robot Han, İngiliz aksanıyla sorular sorabiliyordu. Robot, Sophia'nın kafatasının içindeki mekaniğin neredeyse aynısını kullanıyordu.

Profesör Einstein

2016 yılında evde kullanım için geliştirilen robot Ocak 2017'de piyasaya sürüldü. Başarılı bir Kickstarter kampanyasından sonra, Hanson Robotics tüketicilere 14 inç boyunda küçük bir asistan sattı. Profesör Einstein 50'den fazla yüz ifadesini yapabiliyor.