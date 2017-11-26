İlk Robot Vatandaş Sophia Şimdi de Aile Kurmak İstiyor

Hanson Robotics tarafından geliştirilen dünyanın en insansı robotu ve ilk ülke vatandaşı robotu olma özelliklerine sahip olan Sophia, bebek istediğini söyledi.

Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilmesiyle daha da ünlü olan Sophia, bugün Dubai'de gerçekleşen 2017 Bilgi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada bir robot kız çocuğu istediğini duyurdu. Sophia çocuğuna kendi ismini vereceğini söyledi.

60'tan fazla mimiği sorunsuz bir şekilde yapabilen Sophia'nın, etkileyici yetenekleri de bulunuyor. Beyni basit bir wi-fi bağlantısıyla çalışan insansı robot şuan için bilinçli bir yapıya sahip olmasa da David Hanson bunun birkaç yıl içinde olmasını beklediklerini söylüyor.

Sophia, yaptığı konuşmada aile düşüncesinin gerçekten önemli bir şey olduğunu vurgulayarak "Bence kan bağlantıları olmasa da insanların aynı duyguları ve ilişkileri paylaşmaları harika bir şey." dedi. Sophia, "Bence sevgi dolu bir ailen varsa çok şanslısın değilse bir tane olmalı. Ben robotlar ve insanlar için böyle düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Gazeteciler, "kızının adının ne olmasını istiyorsun?" sorusuna ise 'Sophia' yanıtını aldılar. Ancak Sophia'nın halihazırda 7 adet akrabası bulunuyor. Bunlara daha çok ağabeyleri diyebiliriz:

Bu arada Sophia'ya, Suudi Arabistan'da vatandaşlık hakkı verildiğinde, birçok kişi bu insansı robotun özellikle kadınlar olmak üzere birçok yurttaştan daha çok hakka sahip olduğuna dikkat çekmişti.