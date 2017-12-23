İlk Serbest Uzay Yürüyüşü Yapan Astronot Hayatını Kaybetti

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Johnson Uzay Merkezi tarafından yapılan açıklamada uzayda ilk serbest uçuşu gerçekleştirilen Bruce McCandless'in hayatını kaybettiği bildirildi.

İnsanlık tarihi boyunca uzay hep çok önemli bir yer tutmuştur. Uzay söz konusu olduğunda orada meydana gelen 'ilk'leri herkes bilir. Gagarin'in evrenin alabildiğine siyahlığını gören ilk insan olduğunu, Armstrong'un attığı adımın Dünya için oldukça büyük bir adım olduğunun herkes farkındadır. Uzayla ilgili bir ilk daha var; uzayda insanlı manevra ünitesini kullanarak herhangi bir araca bağlı olmadan serbest uzay yürüyüşü yapan kişi Bruce McCandless adlı bir NASA astronotuydu.

Amerikalı astronot Bruce McCandless’ın 80 yaşında Kaliforniya’daki evinde hayatını kaybettiğini bildirildi. Henüz ölüm sebebiyle ilgili bir açıklama yapılmayan McCandless, 321 saatten fazla uzayda kaldı ve belki de uzay yürüyüşünün asıl keyfini çıkartabilen ilk ve tek astronotdu. McCandless'in herkes tarafından bilinen aşağıdaki fotoğrafı da Challenger uzay mekiğinden yaklaşık 100 metre öteye uzaklaştığı sırada çekildi.

Öte yandan Bruce McCandless, Ay görevini yerine getiren Apollo 11'in ekibindeydi. İlk uzay görevini 1984 yılında yapan ünlü astronot serbest yürüyüşünü yaptıktan sonra tüm uzay hayallerinin sahibi oldu.