Formula E’nin Buenos Aires ePrix’sinde ilk sürücüsüz araç yarışı gerçekleştirildi ve araçlardan biri yaklaşık 185 km hızla giderken kaza yaptı.

Formula E’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Buenos Aires ePrix’si bir ilke sahne oldu. İlk defa profesyonel bir pistte sürücüsüz araçlar arasında bir yarış gerçekleşti. Ancak yarış pek planlandığı gibi gitmedi. Roborace’in geliştirdiği DevBots isimli, sürücüsüz ve elektrikli araçların mücadele ettiği yarışta, araçlardan biri yaklaşık 185 km hızla giderken sert bir virajı aldıktan sonra kaza yaptı.

Tabii araç sürücüsüz olduğu için hiç kimse zarar görmedi. Ancak bu kaza, sürücüsüz araç teknolojisinin önünde katetmesi gereken daha çok yol olduğunun bir işaretçisi gibiydi. Zaten bu yarış da aslında bir test yarışıydı ve yarışın yapılmasındaki asıl amaç, sürücüsüz araçların kendilerini idare etme konusunda ne kadar başarılı olduklarını görmekti.

Papelón de un vehículo autónomo en Puerto Madero: el Roborace sin conductor chocó contra la estatua de Lola Mora

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Hiç şüphesiz, bu tarz kazaların önüne geçilebilmesi için araçların daha akıllı olması gerekiyor. Bununla birlikte bu tarz durumlar, önümüzdeki senelerde trafiğe çıkacak olan otonom araçların güvenliği konusunda endişe yaratmıyor değil.