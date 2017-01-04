İlk Tamamen Yerli Üretim Helikopter 2018 Yılında Havalanıyor!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, tamamen Türkiye'de üretilen ilk yerli helikopterin ilk uçuş tarihi açıkladı.

Tamamen Türkiye'de üretimi yapılan ilk %100 yerli helikopterimizin IDEF 2017'de sergileneceği ile ilgili haberi daha önce sizlere aktarmış, helikopterin 2018'de çeşitli kurumlara teslim edileceğini de belirtmiştik.

Bu haberin üzerinden henüz pek de zaman geçmemişken Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ilk %100 yerli helikopterin havalanacağı tarihi açıkladı. Teknolojik alt yapısı ASELSAN tarafından sağlanan ve TUSAŞ tarafından üretilen ilk yerli helikopter, 6 Eylül 2018 tarihinde saat 06:00'da ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Ancak bu helikopterin tasarımı Türkiye'de yapılmadı, bakanın söylediğine göre hem tasarımı hem de üretimi Türkiye'de geliştirilen helikopteri 2023 yılında göreceğiz.

Yerli helikopterin özellikleri neler?

Hem Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılabilecek hem de çeşitli düzenlemelerle sivil kullanıma da açılacak olan T-129 Atak helikopter dünyadaki en üstün özelliğe sahip helikopterler arasına girmeye aday. Yerden 6000 metre yüksekliğe kadar çıkabilen helikopterin 2 pilot ve 12 yolcu kapasitesi olacağı, saatte 252km hızla hareket edeceği şu anda iddia ediliyor ancak helikopterin tüm özellikleri henüz net olarak açıklanmadı.