İlk Türk Yapımı Netflix Orijinal Dizisinin Konusu Açıklandı!

Netflix yayınladığı basın bülteniyle birlikte ilk Türk yapımı Netflix dizisinin konusunu ve yayınlanacağı tarihi duyurdu.

Bildiğiniz gibi bir süre önce Netflix, ilk Türk yapımı Netflix dizisinin sinyallerini Türkiye'de düzenlediği bir etkinlikte vermiş ve bu duyurudan sonra dizinin IŞİD'e katılan bir Türk'ün hayatını konu alacağına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. Bir süre sonra Netflix bu iddiaları yalanlarken bugün yayınladığı bir basın bülteniyle birlikte ilk Türk yapımı Netflix dizisinin detaylarını paylaştı.

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre ilk Türk yapımı Netflix dizisi, İstanbul'da özel güçlerini keşfeden ve İstanbul'u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı mücadele eden bir karakterin başından geçenleri anlatacak. Netflix, dizinin konusunu tam olarak şu şekilde tanımlıyor: Genç bir adam, özel güçlere sahip olduğunu keşfeder. Şimdi İstanbul'u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı, şehri ve tüm insanlığı korumak için elindeki bu güçleri kullanmayı öğrenmesi gerekmektedir. Bu yolculukta kendisine yardım edecek arkadaşlarıyla harekete geçmekten başka çaresi yoktur." İstanbul'un zengin kültürel geçmişini ekrana yansıtacak olan dizi, izleyiciyi bu sihirli şehrin kalbinde sürükleyici bir keşfe çıkaracak.

Dizi hakkında henüz daha fazla bilgi vermeyen Netflix, dizinin O3 Medya tarafından Netflix için yapılacağını ve bu yıl çekilerek 2018 yılında 10 bölümden oluşan bir dizi olarak yayınlanacağını söylüyor. Ayrıca dünya çapında Netflix Orijinal dizilerinin yönetiminde yer alan Netflix Uluslararası Orijinal Diziler Başkan Yardımcısı Erik Barmack, Türk yapımla ilgili olarak şunları söyledi: "İlk orijinal Türkçe dizimizi çekecek olmaktan dolayı heyecanlıyız. Genç, dinamik ve heyecan verici olan bu yepyeni projede O3 ile birlikte çalışıyoruz. Netflix'in bu muhteşem Türkçe yapım için en ideal uluslararası platform olacağına inancımız tam ve bu yıl içerisinde daha fazla detay paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Kıscası, ilk Türk yapımı Netflix dizisi hem Netflix hem de dizinin yapımcılığını üstlenecek O3 Medya tarafından heyecanla karşılanıyor. Öte yandan dizinin ilginç konusu bizde de şimdiden merak uyandırmadı değil.

İlk Türk yapımı Netflix Orijinal dizisiyle ilgili gelişmeler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.