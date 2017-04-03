Street Fighter Turnuvasında İddialı Görme Engelli Oyuncu!

Street Fighter'da rakiplerine kök söktüren görme engelli, koca yürekli turnuva oyuncusu ile tanışın!

"İnsan istediği her şeyi başarır" sözüne güzel bir örnek bu kez İspanya'dan gelmekte. Madrid'de düzenlenen 'Sonic Boom IV' turnuvasına katılan Sven isimli oyuncu, Street Fighter V mücadelesinde ilk maçını kazanmayı başardı. Sven'in galibiyetini bu denli önemli kılan şey ise, kendisinin görme engelli oluşu.

Dövüş esnasında oyundaki karakterlerin seslerini dinleyerek tepki veren Sven, ne zaman blok yapacağını, eğileceğini ya da geri çekileceğini oldukça başarılı bir şekilde ayarlayabilmekte. İlk maçında da bu yeteneğini sergileyen Sven, rakibini 2-0 gibi net bir skorla turnuvanın dışında bırakmayı başarmış.

Altı yaşında kanser nedeni ile görme yetisini kaybeden Sven, o yaşına kadar video oyunları oynamaktan büyük keyif alırmış. Görme yetisini kaybetmesinden sonra bir daha oyun oynayamayacağını düşünen Sven, Capcom'un Super Nintendo için çıkardığı Street Fighter II'yi denemek istediğinde oyundaki seslerin ayırtedilebilir olduğunu ve bu sayede oynayabileceğini keşfetmiş.

O zamandan günümüze, sesleri dinleyerek Street Fighter oynayan Sven, bu konuda da hatrı sayılır bir şekilde kendini geliştirmeyi başarmış. Sven, aynı şekilde dinleyerek Killer Instinct ve Mortal Kombat da oynayabilmekte.

Sven'in bu başarısı ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Street Fighter V oldukça iyi ses efektlerine sahip. Oyun oynarken kulaklık takıyorum böylece dövüş esnasında ekranın sağ ve sol kısmında neler olduğunu anlayabiliyorum. Oyunda karakterler zıplarken, yumruk ya da tekme atarlarken ses çıkarıyorlar. Tabi bu seslerin hepsi ayrı oluyor. Oyuna dair her şeyi bilmeden önce sesleri uzun süre incelemek zorundasınız ve bunu yapmayı başardığınızda, duyduğunuz seslere tepki vermek için kendinizi eğitmeniz gerekiyor. İnsanların ekranda görerek yaptıklarını, verdikleri tepkileri, dinleyerek yapmam gerekiyor."

