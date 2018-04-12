İlk Uydulu Android Telefona Bir Göz Atın: Thuraya X5-Touch!

Thuraya X5-Touch, dünyanın ilk uydu Android telefonu olma özelliğini taşıyor. Tek özelliği bu da değil, aynı zamanda dünyanın ilk antenli ve akıllı telefon kombinasyonu.

Akıllı telefonlarımızı seve seve kullansak da, daireniz alt katlarda bulunuyorsa telefonunuzun sık sık çekmemesinden şikayetçi olabilirsiniz.Thuraya X5-Touch'ı kullanarak uydu bağlantılı bir telefonla, kesintisiz bir GSM bağlantısına geçebilirsiniz.

Thuraya X5-Touch'ı kullanarak, bir uydu bağlantısı ve bir GSM bağlantısı arasında sorunsuz bir bağlantı kurabilirsiniz. Ana ekranda, telefonun veri akışı için hangi bağlantıyı kullandığınızı bilmenizi sağlayan yararlı bir pencere aracı da var. Ayrıca, telefon Android'i kullandığından, uydulu telefon kullanıcıları, cihazlarından Google Play Store'daki tüm uygulamalara erişebiliyor.

Thuraya X5-Touch'ın özellikleri henüz tam olarak açıklanmadı ancak telefonun IP67 sertifikalı, yüksek kapasiteli bir pile, ön ve arka kamera özelliklerine ve dahili bir SOS düğmesine sahip olduğunu belirtildi.

X5-Touch'ın piyasaya ne zaman çıkacağı ve fiyatı henüz açıklanmadı ancak şehirden uzak yaşıyorsanız ya da sık pikniğe giden biriyseniz telefon sizin için epey kullanışlı olabilir.