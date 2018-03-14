İlk 'Yerli 8x8 Şasili İtfaiye Aracı' Dünyaya Duyuruldu!

Test sürüşü İzmir'de gerçekleştirilen, ilk yerli üretim 8x8 şasili itfaiye aracı önce Türk havalimanlarına, daha sonra da dünyanın dört bir yanına gönderilmeye hazırlanıyor.

5 yıldır üzerinde çalışılan ve 10 milyon euroluk yatırım ile hayata geçirilen, Volkan İtfaiye yapımı araç, testleri başarıyla geçmesinin ardından asıl görev yeri olacak havalimanlarına gönderilmeye hazırlandı.

Volkan İtfaiye Genel Müdürü Yaşar Tecim, 8x8 şasili araç hakkında şu bilgileri verdi: "1.500 beygir gücünde, ikiz motor teknolojisine sahip araç, sıfırdan 80 kilometre hıza 21 saniyede ulaşıyor ve gelişmiş elektronik ve yazılım alt yapısıyla donatıldı. Of-road özelliğiyle zorlu koşullarda dahi hareket kabiliyetine sahip aracın 4x4 ve 6x6 versiyonları da mevcut."

Aracın birçok parçasında yerli ürün kullanandıklarını aktaran Tecim, şu anda yüzde 60 seviyesinde olan yerlilik oranını artırma çalışmalarına da başlandığını belirtti. Tecim, bu aracın önceki versiyonunun ilk olarak 2010'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kullanıldığını belirterek, 28 adet daha yeni versiyon üretildiğini ve bu araçların Türk havalimanlarına gönderileceğini vurguladı.

Yaşar Tecim İhracat sorusu üzerine, "Hindistan'da da bir ihaleye katıldık. Bunun 6x6 versiyonuyla ilgili Fas, Cezayir, Tunus’ta girişimlerimiz var. 6x6 versiyonunda Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yemen’e Aden havalimanına hibe edeceği iki aracı da biz yapıyoruz. Yani ihracatımızın önü açıldı. Bundan sonra ihracat katlanarak gidecek. Avrupa’da da Romanya ve Estonya’da bir havalimanına teklif ettik ve süreç devam ediyor. Nahçıvan havalimanından da bir sipariş aldık. Bu, ülkemizde yerli üreticiye destek verilip neler olabileceğinin çok güzel bir örneği." diyerek sözlerini tamamladı.