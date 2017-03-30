İlk Yerli Dizel Motorumuzu Ürettik!

Türk markası Tümosan, Türk mühendislerden oluşturduğu ekip ile tamamen yerli, milli dizel motorumuzu üretmeyi başardı.

Yıl oldu 2017. Aslında bu habere sevinmek yerine öncelikle "neden bu kadar geç?" diye tepki vermemiz lazım fakat bir yerden de başlamak gerek. %100 yerli sermayeli olan Türk markası Tümosan, ilk yerli dizel motoru üretmeyi başardı.

2012 yılında Tübitak'ın desteği ile "Yeni Nesil Dizel Motor Geliştirme Projesi"ne start veren Tümosan, aslında bu vb projelere son yıllarda etkin olarak atılmaya başlamış olsa da motor üretiminde 40 yıldan fazla bir tecrübeye sahip. 45-185 beygir gücü aralığında olan dizel motor üretimine de devam eden Tümosan, yerli dizel motoru ise 2012 yılında başlattığı proje dahilinde, 5 senelik bir süreç içinde üretti.

İlk başarılı ateşleme denemesi geçtiğimiz yıl denenen yerli motor, şu an için 4 silindirli 4.5 litre ve 6 silindirli 6.8 litre olarak tasarlanmış durumda. 4 silindirli 5.2 litre ve 6 silindirli 7.8 litre versiyonları konusunda da mühendislerin tasarım ve analiz çalışmaları devam ediyor.

Ar-Ge kompleksinde ekibinin çoğunluğunu doktora ve yüksek lisans seviyesindeki mühendislerden oluşan Tümosan'ın bir sonraki hedefinde 6 silindir 9 litre ile V tipi 8 ve 10 silindirli dizel motorlarla 450-1000 BG aralığında ticari ve askeri ihtiyaçları karşılayacak motorlar üretmek var.