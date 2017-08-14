İlk Yerli Güneş Enerjisi Paneli Fabrikası Ankara’da Olacak

Türkiye’nin ilk entegre güneş enerjisi panel üretimi, Ankara’daki Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak.

Hazır enerji kaynaklarının elbet bir gün tükenecek olması, ülkelerin başında bulunan yetkililerin ve özel şirketlerin bu anlamda bazı hamleler yapmasına sebep oluyor. Bunun en güzel örneğini, geçtiğimiz günlerde ilk güneş enerjili panele sahip çatı ile görmüştük. Şimdi ise Türkiye’de bu anlamda bir ilk gerçekleştirilecek ve Ankara’da 450 milyon dolar yatırım ile yerli güneş paneli üretim fabrikası kurulacak. Kalyon Holding Enerji, Güney Koreli ortaklarıyla birlikte Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş projesinin ihalesini kazandı.

Ar-Fe tesisi için prensipte bir anlaşma sağladıklarını belirten Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata, sözleşmenin imzalanmasının ardından fabrikanın inşaatı için çalışmaya başlayacaklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“(Karapınar güneş YEKA kapsamındaki) Yerli entegre güneş panel üretim fabrikamızı Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde kuracağız. Esasen biz entegre bir tesis yatırımı yapıyoruz. Entegre üretim tesisi ingot/wafer fabrikası, güneş hücresi üretim fabrikası ve panel üretim fabrikası olmak üzere üç fabrikadan oluşacak. Fabrikada dünyanın en yüksek teknolojisine sahip güneş panelleri üretilecek. Bu anlamda dünyadaki önemli birkaç tesisten biri olacak. Ortağımız Hanwha Q-Cells firması bu yatırıma bütün kaynakları ve stratejik birikimleriyle tam destek veriyor. Fabrikanın kapasitesi ilk etapta 500 megavat olacak ancak tesis yatırımını toplamda bin megavata kadar kapasite artışını mümkün kılacak şekilde planladık. Bu entegre fabrikanın kasım ayında temelini atmayı ve 2018 sonunda panel üretimine başlamayı hedefliyoruz."

Bu proje ile yaklaşık bin kişilik (%80’i Türk mühendislerden oluşacak) istihdam yaratılacağını söyleyen Ata, panellerin önümüzdeki yılın sonuna kadar üretim aşamasına geçeceğini, 2019’un ilk çeyreğinde ise kurulan ilk ünitelerden elektrik üretimine başlanacağını belirtti.