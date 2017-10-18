Yerli yolcu uçağı projesi TRJET, ortaya çıkan iddialara göre iptal edildi. İlgili kurumlardan konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

Savunma sanayinin bir süredir başarılı adımlar attığı dışa bağımlılığı azaltma konusunda yürüttüğü proje, 2015’te havacılık sektöründe de yapılmak istenmişti. “Türkiye’nin bölgesel uçağı” sloganı altında tanıtılan yerli uçak projesi TRJET, ortaya çıkan söylentilere göre iptal edildi.

Söylentiyi ortaya ilk atan firma, Arabianaerospace isimli bir sayfa. Sayfa, savunma sanayi müsteşarlığında görevli olan yetkililerden edindiği bilgileri aktardığını iddia etti.

İlk olarak 2015 yılında başlayan ve Alman Dornier 328 uçağının modernize edilmiş bir versiyonu olması beklenen yerli uçağımızın 2019 yılında ilk uçuş testlerinin yapılması bekleniyordu.

Olay hakkında resmi bir açıklama gelmediği için bir şey diyemiyorum, ancak açıklanan bilgilere göre projenin iptal edilme nedeni, çok yüksek maliyetlere ulaşmış olması. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve TRJET’in sahibi Sierra Nevada Corporation’ın yetkilileri Eren ve Fatih Özmen’den konu hakkında resmi bir açıklama bekleniyor.

Uçaklar bölgesel uçuşlar yapması için geliştiriliyordu. Dornier 328’in modernize edilmiş versiyonu olan TRJ328 ve daha büyüğü TRJ628 isimli iki farklı uçak modeli çıkarmayı hedefleyen TRJET, söylenenler doğruysa bu projeleri iptal etti.

Yerli arabanın tanıtılmasına az bir zaman kaldığı bu günlerde yerli projelere daha çok önem verilmesi gerekiyor. Umarım konuyla ilgili yakın zaman içerisinde resmi bir açıklama gelir.