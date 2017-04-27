İlkel Bir Gölde Yaşamın Nasıl Başladığının Kanıtları Bulundu

Kanada'da varlığı ilkel göllerin birinde milyonlarca yıldır devam eden oksijensiz yaşamın izlerine rastlandı. Bu, yaşamın başlangıcına dair ipucular sunacak önemli bir keşif olarak nitelendiriliyor.

Kuzey göldeki keşif, dünyadaki erken yaştaki yaşamı anlamak için önemli olabilir. Bir grup araştırmacı, birçok Kanada gölünün eski okyanuslara yeni kavrayışlar sağlayabileceğini keşfetti ve bulgular, sera gazı emisyonları, zararlı alglerin açılması ve erken yaşam formları hakkında araştırma yapabilir.

Kanada’nın Waterloo Üniversitesi'nin mikrobiyologlar, jeokimyacılar ve tatlı su uzmanlarından oluşan bir araştırma ekibi, 2,5 milyar yıl önce gelişmeye başlayan mikronik yaşamın izlerine dair önemli bir keşif yaptılar. Bilindiği gibi o dönem dünya oksijensiz bir ortama sahipti.

Kanada'danın sınırları içerisinde bulunan milyonlarca ilkel koşula sahip göl, ekolojik olarak oldukça hassas veriler sunuyor. Aynı üniversitenin biyoloji bölümünde doktora öğrencisi olan ortak yazar Jackson Tsuji, “Temel olarak arka bahçemizde olan bu göllerin küresel iklim, geçmiş ve şimdiki zamana ve hatta verimli su yönetimine etki edecek bilgileri barındırması oldukça heyecan verici" şeklinde konuştu.

Yayımlanan bulgular, bilim insanlarının sülfür bakımından düşük ve demir açısından yüksek olduğu düşünülen oksijensiz okyanuslardan kaynaklanan, dünyanın en eski canlıları hakkında bilgilerin araştırılmasına katkıda bulunacaklar. Aynı zamanda kükürt oranının düşük ve demir açısından zengin olan birçok ilkel gölün her yaz oksijensiz tabakalar geliştirdiği biliniyor. Bu katmanlar, ilkbaharda ve sonbaharda gölün kalanına karışsa da her yıl hızlı bir şekilde yeniden kurulurlar.

Araştırmacılar, "Uygun araştırma ortamının, karışık olmayan bir göl bulmak zorunda olduğunuz anlamına geldiğini düşünüyorduk. Örneğin, mevcut analoglar yüzlerce metre derinliktedir ve tamamen tabakalaşmış haldedir. Dolayısı ile bu keşfimiz yaşamın nasıl başladığına dair çalışmaları hızlandıracak" görüşünde hem fikirler.

Oksijensiz ortamda yaşayabilen ilkel organizmalar, ilk var olduklarından beri oradalar ve milyonlarca yıllık mesailerine aralıksız olarak devam ediyorlar: Üstelik her yıl ve hiç sıkılmadan…