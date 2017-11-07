İlkokul 2. ve 3. Sınıflar İçin Yayınlanan Masal Kitabı

Kahkaha Gülleri adındaki 2. ve 3. sınıflar için piyasaya sürülen masal kitabında, biz yetişkinleri dahi okurken ürküten ifadeler yer alıyor.

Sosyal medyada son birkaç gündür Nar Yayınları’ndan çıkan, 2. ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik Kahkaha Gülleri adındaki masal kitabı konuşuluyor.

Kitapta bulunan ifadeler ise kan donduran cinsten. Babası tarafından başı kesilen bir çocuğun annesi tarafından kazanda pişirilmesinden bahsedilen masalda, sonrasında mutfakta ağabeyinin kesik başıyla karşılaşan çocuğun hikayesine yer veriliyor.

Yaşadıklarını öğretmenine anlatan çocuğa yine öğretmeni tarafından verilen tavsiye ise aynen şu şekilde: "Bu ateşin dumanı onların gözünü kör edecek. Fakat sen çok dikkatli davranmalısın. Şimdi beni iyi dinle: Ağabeyinin eti asla ağzına değmesin. Kemiklerinin hepsini topla gül ağacının dibine göm."

Sosyal medyada hızla yayılan masal kitabının yayımcısı Nar Yayınları ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile özür diledi. Kitabın 2009 yılında basıldığını fakat sonrasında yayından kaldırıldığını belirten yayınevi, şu açıklamayı yaptı:

Aşağıda ise konuyla ilgili Twitter’dan gelen tepkilerden bazılarını göreceksiniz.