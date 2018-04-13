MEB’in tavsiyesi üzerine ilköğretim okullarında okutulan ve 100 Temel Eser arasında yer alan kitapların birinde bulunan ‘edep dışı’ ifadeler, görenleri şaşırttı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 100 Temel Eser arasında öyle bir kitap vardı ki, diğerlerinden oldukça farklıydı. Öğrencilere ödev olarak verilen bu kitabın içerisinde, çocukların okuyamayacağı derecede skandal ifadeler yer alıyordu.

Konu çocuklar olduğunda bir tık daha dikkatli olunması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Şu an Pertev Naili Boratav’ın ‘Az Gittik Uz Gittik’ isimli masal kitabı ise görünüşe göre bu dikkati göstermeyenlerden. Kitabın içerisinde bu bağlamda büyüklerin bile ağzına almaması gereken argo ifadeler rastgele kullanılmış durumda. Ancak tüm bunlara rağmen kitap MEB tarafından tavsiye edilen eserler içerisinde yer almaya devam ediyor.

‘Peki kitap bu kadar skandal olacak hangi ifadeleri barındırıyor?’ diyorsanız aşağıdaki resimdeki altı çizili alanlara özellikle dikkat etmenizi öneririz. Sosyal medya üzerinden paylaşılan kitaptaki iğrenç ifadeler ise bazı kullanıcıların tepki göstermesine neden oldu. Kitap hakkında konuşan bir diğer kitle ise kitabı daha önce şikayet ettiklerini ancak bir geri dönüş alamadıklarını ifade ettiler.

Türk halk edebiyatı araştırmaları öncüsü Pertev Naili Boratav 2000 masal, 40 halk hikayesi, çocuk oyunları, türküler, tiyatrolar, şarkılar, fıkralar, şiirlerden meydana gelen zengin bir arşiv kurarak CNRS, Sedat Simavi, TC Kültür Bakanlığı ödülleri almıştır. Ancak bu tarz 'uygunsuz' ifadelerin özellikle çocuk kitapları içerisinde yer alması doğru olmamış. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de kitap 100 Temel Eser arasından çıkarılmalı mı?