"İlluminatinin Babası" David Rockefeller Hayatını Kaybetti!

Amerikan kapitalizminin yanı sıra dünya ekonomisinde de önemli bir yeri olan Rockefeller Ailesi'nin lideri David Rockefeller öldü.

Başta ekonomi olmak üzere Dünya tarihinde önemli bir yer edinen 1915 doğumlu David Rockefeller, 101 yaşında hayatını kaybetti. Amerikada özellikle maden işçilerini insanlık dışı yöntemlerle çalıştıran ve haksız yoldan elde ettiği demiryolları ile zenginliğine zenginlik katan John D.Rockefeller'ın büyük oğlu olan David Rockefeller, özellike "Dünya İmparatorluğu" ve "yeni dünya düzeni" gibi söylemleri ile dikkat çekmişti.

Başta Amerikan ekonomisi olmak üzere Dünya ekonomisine de yön veren ailelerden biri olan Rockefeller Ailesi'nin lideri David Rockefeller, gerek söylemleri, gerekse ekonomideki etkisi ile sık sık illuminati ve masonluk gibi şeylerle de anılmış, hatta bu tarikatların son dönemlerdeki lideri olduğu söylenmiştir.

Rockefeller Ailesi'nin geçmişine baktığımızda, özellikle hem Amerikan İç Savaşı'nda, hem de Büyük Buhran zamanlarında savaş ve halkın çaresizliğinden faydalanarak bir zenginleşme durumu söz konusudur. Rockefeller Ailesi'nin emri altında madenlerde ölen, kazandığı parayla geçinemeyerek açlıktan ölen ya da baş kaldırdığı için eli silahlı adamlar tarafından katledilen işçilerin ve ailelerin sayısı ciddi derecede fazladır.

Bu eli kanlı aile, aynı zamanda paranın gücü ile en acımasız oldukları dönemlerde gazeteleri paranın güçüyle emrine bağlamış ve çeşitli reklamlar ile kendilerinin aslında Amerika için, Amerikan halkı için ne denli "iyi işler" yaptıklarını göstermeye çalışmışlardır.

Basının gücünü kullanarak cahil halkın gözünü kör etmeyi başaran Rockefellerlar, yandaş basın ve medya kuruluşları ve o kuruluşlarda paraya tapan yazarlar sayesinde kendilerini öven dergiler, makaleler ve haberler yaptırmıştır. Hatta bu eli kanlı aile, geleceğe de yatırım yaparak 'Rockefeller Vakfı' aracılığıyla yüksek öğrenim kurumlarına ve öğrencilere "güvenli ve muhafazakar bir eğitim" sunmayı kabul eden akademisyenlere büyük bağışlarda bulunmuş ve kendi imparatorluğuna faydalı olacak düşünceleri yaymayı kabul eden profesörlerin maaşlarına zam yapmıştır.

İşte geçmişi bu kadar karanlık olan bir ailenin lideri olan David Rockefeller, artık hayatta değil. Şimdiye kadar 6 kalp nakli, 3 böbrek ve 2 de ciğer nakli operasyonu geçiren David Rockefeller, 100. yaş gününde "200. doğum günümü de kutlamak istiyorum" şeklinde konuşmuştu.