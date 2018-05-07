Apple’ı Kurtaran Ürün iMac, Job Tarafından Böyle Tanıtıldı!

Kendi kurduğu şirketinden sayısız başarısızlığı sonucunda kovulan Steve Jobs, 20 yıl önce tekrar getirildiği Apple CEO’luğunda büyük bir riske girdi. Sıradan insanların evinde bilgisayar olmak için yola çıkan iMac, Apple’ı -ve Steve Jobs’ı- uçurumun kıyısından döndürdü. Her şeyi değiştiren bilgisayarın lansman görüntüleri ortaya çıktı.

Steve Jobs, hantal ve göze hiç de hoş gelmeyen bilgisayarlar üretince Apple, dönemin devi olan IBM gibi rakiplerin altında ezildi. Steve Jobs, birkaç başarısızlığının ardından şirketinden kovuldu, hisselerini sattı. Kendisine Next adında bir başka şirket açan Jobs, bu şirketin ürettiği yazılımlarla büyümeye başladı. Sonrasında Apple Next’i satın aldı ve Jobs’ı kurduğu şirketin başına yeniden getirdi. Bu kez bir şeyler değişmeliydi, iMac ortaya çıktı.

20 yıl önce 6 Mayıs 1998’de iMac, görücüye ilk çıktığında dünya daha önce böyle bir şey görmemişti. Renkli, yuvarlak hatlara sahip, oyuncak gibi gözüken bir bilgisayar. O zamanlar bilgisayarlar sadece iş için kullanılır, herkesin evinde bulunmazdı. Steve Jobs, şirkette görevli olan bir grafik tasarımcının fikriyle iMac’i tanıttı. Apple, bu ürün sayesinde turnayı gözünden vurdu.

Sabit disk sürücüsü, disket girişi, USB’li klavye ve fare, CD ROM gibi pek çok yenilikçi özellik, iMac sayesinde trend oldu. Bu bilgisayar, insanların evlerinden internete bağlanmalarına izin veriyordu. Bugün isim aynı kalsa da iMac çok fazla evrimleşti. iMac G3, ilk olarak şişman bir monitöre sahipti. iMac G4 ve sonrasında LCD'ye geçiş yapıldı.

Steve Jobs, sahneye çıkıp 20 yıl önce iMac’i böyle tanıttı:

Apple o günlerde Jobs’ın bu adımını kabullenmese, iMac sadece akıldaki bir fikir, masaüstündeki bir proje olarak kalsa, belki de dünyanın en yüksek değere sahip şirketi bir başkası olacaktı. Şimdilerde sadece bilgisayar değil akıllı telefon, tablet ve dizüstülerle dikkat çeken firma, yakında 1 trilyon dolar değerine ulaşacak.

2020 yılında Apple, bilgisayar serilerinde Intel işlemcilerini kullanmayı bırakarak, kendi ürettiği işlemcileri kullanmaya başlayacak.