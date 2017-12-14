Apple, bugün yeni iMac Pro modelini 26.999 TL’den başlayan ve 70.726 TL'ye kadar çıkabilen fiyatları ile Türkiye’de satışa sundu.

Apple, bugün merakla beklenen donanım canavarı iMac Pro modelini Türkiye’de satışa sundu. Intel Xeon işlemci ile donatılmış olan iMac Pro, donanımı ile olduğu kadar fiyatıyla da dikkat çekiyor. En düşük modelli versiyonu yaklaşık 26.999 TL'den başlayan iMac Pro'nun fiyatı, en yüksek yapılandırma ile yaklaşık 70.347 TL'ye kadar çıkabiliyor.

26.999 TL‘lik iMac Pro’nun içerisinde; 3.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 32 GB RAM, 1 TB SSD ve 8 GB HBM2 belleğe sahip Radeon Pro Vega 56grafik birimi yer alıyor. Bu modelin teslim tarihi an itibariyle 2-3 hafta olarak görünüyor.

Ancak eğer 70.347 TL'lik yapılandırmayı tercih ederseniz 4.3 GHz’e kadar Turbo Boost yapılabilen 2.3 GHz 18 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 128 GB 2666 MHz DDR4 ECC Bellek, 4 TB SSD ve 16 GB HBM2 belleğe sahip Radeon Pro Vega 64 ile geliyor. Bu yapılandırma ise 6-8 hafta arasında elinize ulaşıyor.

Profesyonel kullanıcılar açısından Final Cut Pro X ve Logic Pro X güncellemeleriyle birlikte gelecek. Açıkçası bu cihazın oldukça büyük grafikler işleyen ve özellikle de profesyonel kullanıcılara yönelik bir cihaz olduğunun farkındayız. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde en düşük yapılandırmada 4999 Dolar'a satışa sunulan bir cihazın bizim ekonomimizde 27 bin TL civarlarına gelmesi bizi oldukça üzüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?