IMAX'ten Sanal Gerçeklik Sineması

Sıradan sinemaların devri yavaş yavaş sona eriyor. Devir artık sanal gerçeklik sinemalarının devri.

Sanal gerçeklik cihazları özellikle oyun sektöründe ciddi işler başarmakta fakat, farklı alanlarda da bu cihazlar yapabilecekleri, potansiyelleri oldukça yüksek.

İşte bu alanlardan biri de sinema. Günümüzde çoğu görsel içeriğe yavaş yavaş sanal gerçeklik desteği gelmeye başlamış durumda ve bu konuda IMAX, işi bir adım daha öteye taşımayı amaçlıyor; sanal gerçeklik sineması.

Bu konuda son bir senedir bazı çalışmalar yürüten IMAX, 'pilot bölge' olarak seçtiği bazı sinema salonlarında yavaş yavaş sanal gerçeklik cihazlarını denemeye başlamıştı. Şimdi ise IMAX, direkt 'sanal gerçeklik sineması' olarak adlandırılan ilk sinema salonunu Los Angeles'ta açmış bulunmakta.

HTC Vive ve StarVR'ın Starbreeze cihazlarının bulunduğu salonda Dbox sinema koltukları, titreşimli yelekler ve farklı işlevlerde fiziksel kontrol araçları da mevcut.

Sanal gerçeklik odaklı sinema salonları konusunda önemli adımlar atmayı amaçlayan IMAX, bu konuya yönelik olarak 50 milyon dolarlık bir bütçe ayırmış. Bir sonraki sanal gerçeklik sineması için şirketin planlarında New York, Kaliforniya, Çin ve İngiltere gibi yerler bulunmakta.