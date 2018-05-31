Sinema İzleyicileri Tarafından Seçilmiş En İyi 30 Oyun!

Bilgisayar ya da konsol oyunlarındaki gerçeklik seviyesi o kadar büyük bir sıçrama yaşadı ki, çoğu oyun pek çok gişe filminden daha iyi hikaye örgüsüne sahip. Bu nedenle sinema filmleriyle kıyaslamak hata olabilir, ancak filmlerde göremediğimiz pek çok şey bu oyunlarda sizi bekliyor.

Herkes hayatının belli bir döneminde bilgisayar ya da konsol oyunlarına kendisini kaptırmıştır. Son dönemde çıkan oyunların eskilere nazaran çok daha kaliteli olduğu varsayarak, her dönem oyuncuların tercihleri de bu durumdan etkileniyor. Bazı dönemlerde bir hikayesi olmayan oyunlar ön plana çıkarken, bazı dönemlerde hikaye örgüsüyle oyuncuları kilitleyen yapımlar görüyoruz.

Sinematik oyun anlayışı, henüz oyun sektörü için çok yeni. En azından eski sinematik oyunlarda yer alan konuşma baloncukları, bizi bir yere kadar içine çekiyordu. Şimdi o konuşmalar sırasında karakterlerin mimiklerini görüyoruz, yani bir sinema filmi gibi.

Dünyanın en büyük sinema sitelerinden birisi olan IMDb, oyunları da puanlamamıza izin veren bir sisteme sahip. Elbette buradaki oyunların hepsinin bir sinematik hikayesi var. Peki IMDb kullanıcıları, hangi oyunlara en yüksek puanı verdiler?

30. Kingdom Hearts - 2002 (9.4​):

29. Grand Theft Auto: San Andreas - 2004 (9.4):

28. Horizon Zero Dawn - 2017 (9.5):

27. Metal Gear Solid 3: Subsistence - 2005 (9.5):

26. Chrono Trigger - 1995 (9.5):

25. Forgotten Realms: Baldur's Gate II - Shadows of Amn - 2000 (9.5):

24. Fallout 2 - 1998 (9.5):

23. Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots - 2008 (9.5):

22. Half-Life 2 - 2004 (9.5):

21. Portal 2 - 2011 (9.5):

20. Uncharted 2: Among Thieves - 2009 (9.5):

19. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 2017 (9.5):

18. Batman: Arkham City - 2011 (9.5):

17. Kingdom Hearts II - 2005 (9.5):

16. Red Dead Redemption - 2010 (9.5):

15. The Elder Scrolls V: Skyrim - 2011 (9.5):

14. Planescape: Torment - 1999 (9.6):

13. The Witcher 3: Wild Hunt - Hearts of Stone - 2015 (9.6):,

12. Final Fantasy VII - 1997 (9.6):

11. Star Wars: Knights of the Old Republic - 2003 (9.6):

10. Metal Gear Solid 3: Snake Eater - 2004 (9.6):

9. Mass Effect 2 - 2010 (9.6):

8. Uncharted 4: A Thief's End - 2016 (9.6):

7. The Legend of Zelda: Ocarina of Time - 1998 (9.7):

6. Metal Gear Solid - 1998 (9.7):

5. Grand Theft Auto V - 2013 (9.7):

4. The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine - 2016 (9.8):

3. The Witcher 3: Wild Hunt - 2015 (9.8):

2. The Last of Us - 2013 (9.8):

1. God of War - 2018 (9.8):