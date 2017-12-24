IMDb Verilerine Göre 2017’nin En İyi 10 Dizisi

Bu yıl gösterime giren veya devam eden en iyi 10 diziyi sizler için listeledik.

2017 yılının sonlarına yaklaşmışken sizlere bu yıl gösterime giren veya devam eden en iyi 10 diziyi listeledik. IMDb verilerine göre düzenlenen Listeyi Netflix ele geçirmiş olsa da, HBO ‘’Game of Thrones’’ dizisi sayesinde liderliği bırakmaya pek niyetli değil gibi görünüyor. Benim favorim olan ve izlerken çok büyük keyif aldığım Vikings dizisi ise 8. sırada bulunuyor. İsterseniz lafı fazla uzatmadan bu yıl başlayan dizilerin büyük başarı gösterdiği listemize geçelim.

10.Taboo (FX) imdb:8.6

Babasının ölüm haberini alan James Keziah Delaney, yasal olmayan yollarla elde edindiği 14 elmas ile Afrika’dan dönüşü sonrası yaşadığı olayları anlatıyor.

9.The Walking Dead (AMC) imdb:8.5

Zombi istilası sonrası bir grup insanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

8.Vikings (History) imdb:8.6

Tarihsel kaynaklardan da yararlanarak, Vikinglerin yaşantısını yer yer fantastik bir bakış açısı ile anlatıyor.

7.Mindhunter (Netflix) imdb:8.7

1979 yılında geçen dizi, devam etmekte olan davaları çözmek için hapishanedeki seri katilleri sorgulayan iki FBI ajanının yaşadıklarını anlatıyor.

6.Dark (Netflix) imdb:8.8

Küçük bir kasabada Eric isimli bir gencin kaçırılmasından sonra yaşanan fantastik olayları anlatıyor.

5.The Punisher (Netflix) imdb:8.9

Marvel kurgusal evreninde yaşayan Frank Castle adlı deniz piyadesinin hayatını anlatıyor.

4.Stranger Things (Netflix) imdb:9.0

1980'lerin başında kurgusal kırsal kasabada geçen dizi,Hawkins Ulusal Laboratuvarında gizli yürütülen doğa üstü araştırmaları anlatıyor.

3.The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Video) imdb:9.0

1958 New York'unda yaşayan ve şimdiye kadar istediği her şeye sahip "Mrs. Maisel'in hikayesini anlatıyor.

2.Rick and Morty (Cartoon Network)imdb:9.3

Justin Roiland ve Dan Harmon tarafından yaratılan animasyon dizisi, Rick ve onun torunu Morty'nin maceralarını anlatıyor.

1.Game of Thrones (HBO) imdb:9.5

George R. R. Martin'in fantezi türü kitabından uyarlanan dizi, listemizin en başında olmayı hak ediyor.



