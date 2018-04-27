IMDB’ye Göre Hangi Ülke Hangi Marvel Filmini Seviyor

Bu zamana kadar çıkan Marvel Sinematik Evreni filmlerine baktığımızda hangi ülkenin hangi filmi daha çok sevdiği IMDb tarafından açıklandı.

Gün itibariyle yaklaşık 10 yıldan beri gelmesini beklediğimiz Avengers: Infinity War filmi vizyona girdi. Şu sıralar milyonlarca insan, önceden satın aldığı veya bugün açılan ek salonlardan bulduğu biletlerle Avengers filmine akın ediyor. Marvel’da yer alan süper kahramanların çok büyük bir kısmının yer alacağı filme bu kadar kısa bir sürede onlarca karakterin hikayesi nasıl sığdırılacak, açıkçası bunu çok merak ediyorum.

IMDb, Avengers yayınlanmadan önce filmin hayranlarına sürpriz yaparak bir istatistik paylaştı. Paylaşılan istatistiğe göre ülkelerin trafiği baz alınarak hangi ülkenin hangi Marvel filmini sevdiği araştırıldı. Yapılan araştırmaya göre ilk Avengers filminin en çok ilgi gördüğü ülke İsrail, Romanya ve Suudi Arabistan oldu.

Infinity War filmi çıkmadan hemen önce yayınlanan ve genel olarak çok beğenilen Black Panther’e baktığımızda ise beklenildiği gibi Güney Afrika ve ABD’de çok tutulduğunu görüyoruz. Ülkemizin hangi filmi daha çok sevdiğine baktığımızda ise karşımıza Marvel Sinematik Evreni’ni başlatan Demir Adam filmi çıkıyor. Çin, İtalya ve Tayvan’la birlikte Türkiye’nin en çok sevdiği Marvel Sinematik Evreni filmi Demir Adam oluyor.

IMDb’nin tam listesi şu şekilde: