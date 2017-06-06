iMessage Artık Müşteri Hizmetleri Hattı Oluyor!

Apple, bir süredir hızla geliştirdiği iMessage adındaki mesajlaşma yazılımına yeni bir özellik daha getirmeye hazırlanıyor.

Apple getireceği bu gelişmeler ile firmaların ilgisini çekmeyi planlıyor. Firmalar, Business Chat adında olacak bu hizmet sayesinde kullanıcılarına iMessage üzerinden destek verebilecek.

Bu hizmet henüz resmi olarak açıklanmadı fakat 9 Haziran tarihinde WWDC 2017 etkinliğinde gerçekleşecek bir konuşmada açıklanacak. Business Chat, tüketicilerin firmalar ile iletişime geçmesini kolaylaştıracak. Bu ortam üzerinden iPhone, iPad, Apple Watch gibi ürünleri de satın almak mümkün olacak. Ayrıca Business Chat, Apple'ın kendi uygulamaları olan Safari, Haritalar, Siri, Arama gibi uygulamalar ile de entegre halde çalışacak. Firmalar ile iletişim iMessage altyapısı ile sağlansa da görüşmeler kendi uygulamaları üzerinden başlayacak.

Apple'ın herkesi kendi ekosisteminde tutmaya çalışmak için bu hizmeti sunmaya hazırlandığını düşünebiliriz. Sonuçta bir uygulama ile ne kadar çok işlem yapılabiliyorsa, o uygulama tercih edilecektir. Özellikle iMessage, Apple'ın Apple Pay adındaki ödeme sistemiyle de entegre olduğu için tercih edilmesi daha da olası olacaktır.

Müşteri hizmetleri tarafında oldukça fazla gelişme yaşanıyor. Facebook'da Messenger uygulamasının bu yönde çalışabilmesi için geliştirmeler yapıyor. Twitter ise yıllardır müşteri hizmetleri özellikleri üzerinde çalışıyor. Müşteri hizmetleriyle olan bu iletişim telefondan ya da e-postadan özel mesajlaşmaya doğru kaydıkça ilerleyen zamanlarda çok daha farklı servisler üretilecektir. Kesin olan bir şey ise firmalar ile iletişim gün geçtikçe daha da kolaylaşıyor.