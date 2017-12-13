iMessage'ı Android Telefonlara Getiren Uygulama: weMessage!

Roman Scott'un geliştirdiği weMessage uygulaması, Android telefonlar üzerinden Apple sunucularına bağlanarak iMessage ile mesajlaşmayı mümkün kılıyor.

Bugüne kadar pek çok geliştirici, Apple’ın iMessage uygulamasını Android platformuna getirmek için çaba gösterdi. Fakat iMessage, Apple ekosisteminin kapalı mesajlaşma uygulaması olarak kalmaya devam etti.

Fakat bazen ummadık taş baş yarabilir. Apple’ın başını ise 16 yaşındaki geliştirici Roman Scott yardı. Scott’un geliştirdiği weMessage adlı uygulama sayesinde Android telefonunuz üzerinden iMessage ile mesajlaşabiliyorsunuz.

Ee.. Küçük bir detay var. weMessage ile iMessage üzerinden mesajlaşmak için bir Mac’inizin bulunması gerekiyor. Çünkü weMessage, temel olarak Mac’inizde bulunan iMessage uygulamasına bağlanıyor ve uygulama üzerinden mesajları iletiyor.

İki Apple cihaz iMessage kullanarak iletişim kurarken, esas olan kısım Apple’ın sunucularını kullanmaktadır. Mac ile iMessage üzerinde mesajlaşmak mümkün. weMessage uygulaması da Android cihazlar ile Mac arasında bir köprü oluşturarak iMessage üzerinden mesajlaşmayı mümkün kılıyor.

weMessage uygulaması piyasaya ilk çıktığında 2,99 dolarlık (12 TL) bir fiyatı bulunuyordu. Fakat daha sonra geliştirici politika değiştirerek weMessage’ı tüm Android kullanıcılarına ücretsiz olarak sundu. Geliştirici hiçbir kişisel verinin depolanmadığı konusunda garanti veriyor.

Gelecek zamanda Apple, bu oldukça faydalı uygulamanın imha edilmesi için harekete geçecek mi hep birlikte göreceğiz. Teknik olarak uygulamanın yalnızca iMessage iletilerini ‘yönlendirdiği’ düşünülürse böyle bir şey gerçekleşmeyebilir. Belki...

weMessanger'ın APK dosyasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.