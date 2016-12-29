iMessage'ın Çökmesine Sebep Olan Yeni Bir Mesaj Ortaya Çıktı!

iPhone kullanıcılarının başı yine bir 'troll' mesaj ile dertte.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz sene iOS 8 sürümü döneminde ortaya çıkan bir mesaj, iPhone sahiplerinin korkulu rüyası olmuştu. İçerisinde Arapça karakterler ve harfler barındıran bir mesaj, telefonun sisteminin donarak resetlenmesine neden oluyordu.

O problem konusunda size çözümleri anlatmıştık. Fakat şimdi benzer bir mesajdan kaynaklı durum, bu kez iOS 10 kullanıcılarını tedirgin etmekte. Yeni yöntem, öncekindeki gibi garip içerikli metinler ya da virüs bulaşmış bağlantılar gönderme şeklinde olmuyor.

Bunun yerine büyük bir kişi bilgisi/iletişim dosyası, kolaylıkla iOS 10'u etkisiz hale getiriyor. iPhone kullanıcısı dosyayı açmak için tıkladığında oldukça büyük ve karışık olan dosya, CPU'nun aşırı yüklenmesine neden oluyor, ardından da mesaj uygulaması hata veriyor. İşin en sinir bozucu tarafı ise iOS 8 ve iOS 10.2.1 arasındaki versiyonlarda geçerli olan bu olayın, telefonu yeniden başlatma ya da mesajlaşma uygulamasını devre dışı bırakma ile düzelmiyor oluşu.

Söz konusu mesajı geliştiren Vincedes, çözümü de yine kendisi sunmuş. Buradan indireceğiniz dosyayı iCloud Drive ya da Dropbox'a yükleyin. Sonrada iMessage üzerinden -artık kurbanınız kim ise ona- gönderin. Mesajın sebep verdiği sorunu çözmek için buradaki bağlantıya tıklamanız yeterli.