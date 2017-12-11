Imgur’a, DNS veya VPN Değiştirmeden Girmenin Yolunu Açıklıyo

Resim paylaşma platformu Imgur, tıpkı Vikipedi’de kullanılan “0” desteğine benzer bir şekilde güncelleme aldı. Bundan sonra Imgur’a başına 0 koyarak girebilirsiniz.

Ülkemiz dahil tüm dünyada en çok kullanılan resim paylaşma platformlarından birisi olan Imgur.com’da uzun süreden beri erişim engeli bulunuyor. Ülkemizden Imgur’a girebilmek için VPN tarzı hizmetlerden yararlanmanız gerekiyordu, ancak yeni kullanıma açılan bir özellik sayesinde Imgur’a rahatlıkla ulaşabileceksiniz.

Bildiğiniz gibi, internet ve bilgi denildiğinde aklımıza ilk gelen sayfalardan olan Vikipedi’ye bir süreden beri başına “0” koyarak giriyorduk. İşte, bu trende şimdi de Imgur.com katıldı. Bundan sonra ülkemizden Imgur’a girmek istediğinizde başına 0 koymanız yeterli olacak.

Eskiden bu tarz sitelere DNS değiştirerek girebiliyorduk, ancak günümüzde DNS değişiklikleri bile buna bir çözüm olmuyor. Haliyle VPN kullanmak zorunda kalıyoruz, ancak ücretsiz VPN’ler zaten yavaş olan internetimizi daha fazla yavaşlatıyor. Bu yüzden başına koyduğumuz 0’lar gerçekten hayat kurtarabiliyor.

Uzun bir süredir ulaşılamayan Imgur’a neden erişim engeli konulduğu bilinmiyor. Erişim engeli konuldu mu, o da bilinmiyor. Çünkü, hiçbir sayfa karşımıza çıkmıyor. Eğer, elle tutulur bir zararı varsa bu tarz siteler için mahkeme kararının bulunduğu bir sayfa açılması gerekir, ancak sebep göstermeden sayfaya erişimin olmaması biz kullanıcıların farklı yollar denemesini sağlıyor.