Imgur'a Video Paylaşma Desteği Geldi

Uzun zamandır online fotoğraf upload etme özelliği ile internet aleminde insanların işlerini epey bir kolaylaştıran uygulama ve web sitesi Imgur, artık videoları da destekleyecek.

Ülkemizde internet sitesinde pornografik içerikler paylaşıldığı için erişilemeyen Imgur'un mobil uygulaması, uzun zamandır gif yüklemenize izin veriyordu. Gif yeniliğinden sonra şimdi de video yüklemenize izin veren Imgur'un bu özelliği şimdilik yalnızca Apple kullanıcıları için sunuldu.

Şirket, bu video upload özelliğini PC ve Android için getirme gibi bir plana da sahip. Bununla birlikte video görüntülemeyi tüm platformlardan da yapabilirsiniz. Imgur, ayrıca YouTube kadar büyük videoları upload etme özelliğine sahip değil, bu yüzden çok büyük boyutlu videoları Imgur üzerinden paylaşamayacaksınız.

Imgur'a gelen yeni güncellemeyle birlikte videoları oynatabilir, duraklatabilir ve geri ya da ileri alabilirsiniz. Bunlarla birlikte 30 saniyeye kadar video kırpapabileceğiniz video upload etme özelliğinde ayrıca görüntünüze sesler ya da gifler ekleyebilirsiniz.