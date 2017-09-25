Bitkisel Hayattaki Hastanın Bilinci Tekrar Kazandırıldı

Geçirdiği trafik kazası sonrasında 15 yıl boyunca bitkisel hayat yaşayan 35 yaşındaki adama uygulanan VNS tedavisi, hastanın temel vücut fonksiyolarını tekrar kazanmasını sağlayarak, tıp dünyasında çığır açtı.

Elektrik Uyarımı

Mevcut tıbbi pratikler, bilince dayalı rahatsızlıklar yaşayan, hemen hemen ümitsiz vaka durumunda olan hastaları (bitkisel hayatta ya da koma halinde olanlar) inceleme eğilimi gösteriyor. Devrim niteliğindeki yeni bir çalışma, bu durumun artık ortadan kalkabileceği iddiasını taşıyor. Fransa’nın Lyon şehrinde bulunan ‘Institut Des Sciences Cognitives Marc Jeannerod’dan araştırmacı bir ekip ‘vagus nerve stimulation (onuncu kafa siniri uyarımı)-VNS’ adı verilen bir metodla 15 yıldır bitkisel hayatta olan 35 yaşındaki erkek bir hastanın bilinç işaretlerini geri yüklemeyi başardı.

VNS metodu ile Epilepsi hastalarının yaşadığı kasılmaları engellemek ve depresyonu tedavi etmek için düzenli aralıklarla elektrik enerjisi atımları, vagus nevre (onuncu kafa siniri) üzerinden beyne gönderilir. En uzun kafatası siniri olması nedeniyle vagus nerve beyni, vücudun farklı bölgelerine bağlayarak (hatta bağırsaklara bile) uyarı halinde olma ya da yürüme gibi temel vücut fonksiyonlarının sağlanmasında kritik rol oynar.

Bu yeni araştırmada vagus nerve uyarıcısı, araba kazası nedeniyle bitkisel hayata giren bir hastanın kafatasına yerleştirildi. Sonuçlar Angela Sirigu tarafından ‘Current Biology’de yayınlandı.

Artık geri döndürülemez değil

Bir haftalık VNS uygulama sürecinden sonra hasta, gelişmiş tepki yetenekleri göstermeye başladı. Bir nesneyi gözleriyle takip etmek ya da seslenildiğinde başını çevirmek gibi basit komutlara tepki verebiliyordu. Aynı zamanda terapistinin okuduğu kitabı dinlerken uyanık kalmak gibi dikkatini uzun süreli olarak toplayabiliyordu. Bununla birlikte örneğin muayene eden kişi kafasını hastanın yüzüne yaklaştırdığında gözlerini büyükçe açarak şaşırdığını gösteren ‘sezgiye dayalı tehlikelere’ karşı tepki de verebiliyordu.

Özet olarak 15 yıllık bitkisel hayat sürecinden sonra hasta, minimum bilinç yeteneklerini geri kazanmıştı. Ki bu, daha önce imkansız olarak görülen bir başarı. Bu araştırmadan önce 12 aydan uzun süreyle bilinç kaybı yaşayan hastaların iyileşemeyeceğine inanılırdı. Bir basın açıklaması esnasında demeç veren Sirigu “Bu çalışma hastanın dünyadaki varlığını geliştirmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Beyin esnekliği ve onarımı, tüm ümitlerin yok olduğunun düşünüldüğü zamanlarda dahi mümkün olabilir” diyordu.

Sadece bu da değil; araştırma aynı zamanda zihnimizin bilinçli deneyimler üretmedeki inanılmaz kapasitesini de sergiliyor. “Araştırmacılar bilinçli olarak zor bir vakayı tercih ederek, bu tip bir iyileşmenin şans eseri olabileceğine dair ihtimali ortadan kaldırmayı hedeflediler.

Sirigu ve Luaute’nin araştırma ekipleri bulgularını teyid etmek için çok daha büyük çapta ortaklaşa bir çalışma yürütmeyi planlıyorlar.