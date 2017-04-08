İmkansızlığın Sınırlarını Zorlayan 8 Bilimsel Gerçek!

Bazı bilimsel gerçekler, insanların akıllarının sınırlarını zorluyorlar. Birbirinden çarpıcı ve inanılması güç bilimsel gerçeklerden bazılarını sizin için derledik.

Bilim dünyasındaki bazı istatistikler insanları fazlasıyla şaşırtacak nitelikte. Buna ek olarak dünyamız da eskiden şimdi olduğu renkte değildi. Birbirinden tuhaf ve akıllara durgunluk veren gerçekler var. Bunlardan bazılarını sizin için listeledik:

Dünya Mor Renkteydi

Maryland Üniversitesi'nden bazı mikrobik genetikçiler, çok ama çok uzun süre önce Dünya'nın mavi değil, mor renkte gözüktüğünü açıkladılar. Bunun nedeni mikrobik organizmaların klorofil kullanarak güneş ışığını emmek yerine, rodopsin mor ışığı absorbe etmeleri. Buna ek klorofil, genellikle kırmızı ve mavi renkleri absorbe eder. Bu dengenin bir gün tekrar değişip dünyamızın, uzaydan "yeşil veya mor" renkte gözükmesi mümkün.

İngiliz Pilotların Yüzde 43'ü Uçuş Sırasında Uyuya Kalıyor

İngiliz pilotların yüzde 43'ü uçuş sırasında uyuya kaldıklarını itiraf ettiler. Neyse ki kabinde tek pilot yok ve otomatik pilot denilen bir mimari de mevcut.

90 Yıl, 5000 Haftadan Az

Ortalamanın ötesine geçip 90 yaşına kadar yaşasanız bile 5000 haftanın altında bir ömrünüz var. Bu az mı, çok mu siz karar verin ama lütfen haftaları saymakla ömrünüzü ziyan etmeyin.

Amerika'da McDonalds'tan Çok Daha Fazla Kütüphane Var

Amerika'yı ziyaret ettiyseniz her köşe başında bir McDonalds olduğuna şahit olmuşsunuzdur. Ancak ülkede, McDonalds'tan çok daha fazla sayıda kütüphane olduğunu biliyor muydunuz?

Asyalı Erkeklerin Yüzde 8'i Cengiz Han'ın Soyundan Geliyor

Cengiz Han'ın haremi oldukça genişti ve binlerce kadından, binlerce çocuğu oldu. Asya'daki 17 bölgede Cengiz Han'ın DNA'larını taşıyan kişiler var.

Dünyadaki Tüm Vahşi Yaşamın Yarısı Son 50 Yılda Yok Oldu

Acı ama gerçek. İnsanoğlu doğaya zarar vermekte olağanüstü(!) işler başarıyor.

Londra Ancak 2015 Yılında 1939'daki Nüfusuna Erişebildi

İki büyük savaş ve ölen milyonlarca İngiliz. Londra, 1939 yılındaki nüfusuna sadece 2 yıl önce erişebildi. Berlin ve Paris ise hala o günlerdeki nüfuslarına erişemediler.

Amerika'da Kişiler Tarafından Özel Olarak Beslenen Kaplanlar, Doğadakilerden Fazla

Ne diyebiliriz ki? Başlık her şeyi anlatıyor. Amerika'daki bazı zenginler kaplanları, kedilerle karıştırıp onlara öyle davranıyorlar.