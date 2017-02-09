Hayatta Kalma Oyunu Impact Winter Ön Satışa Çıktı!

Bandai Namco’nun yeni bir hayatta kalma oyunu olan Impact Winter, Steam’de ön satışa çıktı!

Pac-Man, Dark Souls, Dragon Ball, Tekken ve Project Cars gibi yapımlarıyla dikkat çeken Bandai Namco, Mojo Bones adlı gruba destek verdiği bir Indie proje olan yeni oyununu da ön satışa çıkardı. Unutulmuş bir bölgede geçen ağır kış şartlarında geçinmeye çalışacağımız Impact Winter isimli yapım’da gizemli bir göktaşı çarpması sonucu darmaduman olan dünyada radyodan gelen yardımın yola çıktığına dair sinyal ile harekete geçiyoruz.

30 günden geri sayarak ekibimizin lideri olan Jacob Solomon olarak hayatta kalmaya çalışacağımız oyun, sadece hayatta kalma oyunu değil, aynı zamanda stratejik öğeler de taşıyor. Kış şartlarında ekibin ihtiyaçlarını karşılamak, karşımıza çıkabilecek onca tehlikenin üstesinden gelmek gibi zorlukların olduğu oyun 12 Nisan 2017’de PC için piyasaya çıkacak.

Yukarıda tanıtım videosunu görebileceğiniz oyun aynı zamanda PlayStation 4 ve Xbox One’a da gelecekken bu tarih “2017’nin ilerleyen zamanları” olarak açıklandı. 31TL gibi de uygun bir fiyata sahip oyun eğer hoşunuza giderse bizce şimdiden ön satıştayken alın. Yoksa malum zamlar sonrası bu fiyat baya uçabilir. Oyunu buradan satın alabilirsiniz.