İmza Makinesi Sayesinde Tüm İmzalarınız Birbirine Benzeyecek

Saatçi Jaquet Droz, bir dizi minyatür dişli ve yay ile sizin adınızı imzalayacak mekanik bir cihaz geliştirdi.

Kredi kartı başvurusu gibi basit bir işlemde bile 10 ile 15 arası imza atmamız gerekiyor. İmzaların birebir aynı olması beklenmiyor. Çünkü uzmanlar çeşitli yollarla imzanızın size ait olduğunu saptaya biliyorlar. Ancak benim gibi her sayfaya farklı imza atan biriyseniz bu durum biraz utanç verici olabiliyor.

Jaquet Droz tarafından geliştirilen mekanik cihaz sizin yerinize belgeleri imzalayabiliyor. Signing Machine isimli cihaz genelliklikle saatlerde kullanılan mekanik bileşenlerden meydana geliyor. Cihazı kullanan kişi mekanik pençesine dilediği kalemi vererek imza attırabiliyor.

Bildiğiniz üzere en büyük sıkıntı güvenlik çünkü bu makine yalnızca sizin değil tüm insanların imzalarını taklit edebiliyor. Eğer yeterli güvenlik sağlanmazsa gerekli sertifikaları alamaz ve Signing Machine ile atılan imzalar geçerlilik kazanmaz.

Daha önce elektronik imza sistemini duymuşsunuzdur. Oradaki şifrelenmiş kodlarla dilediğiniz belgeye imza atabiliyorsunuz. Bu makinede benzer bir mantıkla çalışıyor imzanızı atmak için elektronik imza kodunuzu cihaza göndermeniz gerekiyor. Fiyatları 367.5 dolardan başlayan titanyum cihazın değeri alan kişinin imza değerine göre artış gösteriyor.