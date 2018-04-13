Pixar'ın sevilen aksiyon macera filmi İnanılmaz Aile 2'nin ilk fragmanı yayınlandı. Fragman, ikinci filmin de ilk film gibi izleyenleri aksiyona doyuracağını gösteriyor.

Eğer süper kahraman filmlerini seviyorsanız, bu yaz eğlenceye doyacağınızı söyleyebiliriz. Sadece birkaç hafta sonra tartışmasız bir şekilde yılın en çok beklenen filmi olan Avengers: Infinity War vizyona girecek. Ardından ise Deadpool 2, Ant-Man ve Wasp, Teen Titans Go! izleyiciler ile buluşacak.

Fakat unutmayalım, bu yaz bir süper kahraman filmi daha vizyona girecek: İnanılmaz Aile 2. İlk filmin üzerinden 14 yıl geçmesi, Pixar’ın başı dertten kurtulmayan süper ailesinin yeni macerası için beklentileri arttırıyor. Pixar bu beklentileri karşılayacak mı bilemeyiz fakat filmin fragmanı, kesinlikle bol aksiyonlu bir filmin geleceğini gösteriyor.

Bay İnanılmaz (Craig T. Nelson), Lastik Kız (Holly Hunter), Violet Parr (Sarah Vowell), Dash (Huck Milner) ve bebek Jack-Jack’ten oluşan aile, bu filmde de bol aksiyon ve macera ile karşımıza çıkıyor. Özellikle ilk filmde gözükmemiş olan bebek Jack-Jack’in süper güçleri gerçekten etkileyici olacak.

15 Haziran'da vizyona girecek olan İnanılmaz Aile 2’nin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz: