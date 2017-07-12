12 kenarı üzerinde basit bir hareketle yuvarlayın ve dünyanın her yerinde saatin kaç olduğunu kolayca öğrenin. Aslında tasarım, inanılmaz basit bir mantık üzerine kurulu denge oyunundan ibaret.

Dünyayı dolaşan birisi olmanıza ya da sık sık yurt dışına seyahat etmenize gerek yok. Çünkü bu akıllı saat öyle şık ve basit bir şekilde dizayn edilmiş ki, tasarımcının zaman konusundaki bakış açısına hayran kalmamak elde değil.

12 eşit düz kenarı olan saat, her kenarıyla bir şehri temsil ediyor ve hangi şehri üst kısımda bırakırsanız, saatin kadranları o şehirdeki saat dilimine göre konumlanıyor. Tasarımıcı Masafumi Ishikawa, Dünya Saati’ni Japonya’nın geleneklerine uygun şekilde tasarlamış. Bu yüzden oldukça minimal ve sadece zaman ölçmenin özünü kavrayan, kullanışlı bir ürün ortaya çıkmış.

Saatin görsel netliği işlevsel ve teknolojik basitliğini yansıtıyor: Birden fazla kadranı bulunmuyor. Manuel olarak zaman ayarı yapmanıza gerek yok, basit bir döndürme işlemi ile zamanı dünyanın herhangi bir yerine göre ayarlamanız mümkün. Size doğru zamanı gösteren şey ise ne bir elektronik devre ne de bir çip. Sadece bir rulman. Her bir dilim bir dairenin 360 derecelik çevresini, 60 derecelik bölümlere ayırıyor. Bu, dünya gibi dev bir kürenin üzerinde uygulandığında temel anlamda zaman dilimlerine ayırmak demek.

Tasarımda, yaz saati uygulamasına geçen şehirler için basit bir anahtar da bulunuyor. Masafumi Ishikawa'nın Dünya Saati, ilk olarak 2013'te Lexus Design Ödüllerinde ortaya çıktı ve bu yıl Milan Mobilya Fuarı'nda sergilendi. Tasarımcı ürününü dünya çapında satışa sunmak için bir destek kampanyası başlatacak.