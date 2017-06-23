İnce, Hafif ve Ucuz Asus VivoBook S Tanıtıldı!

Asus'un yeni hafif, ince, şık ve uygun fiyatlı laptobu VivoBook S satışa çıktı.

Asus’tan uygun fiyatlı, ince ve hafif laptoplara bir yenisi daha eklendi. Bugün tanıtılan Asus VivoBook S, ya da model numarasıyla S510, 7. nesil Intel Core i7 işlemci ve Windows 10 ile geliyor.

Tasarımının Apple MacBook Air’a benzerliğiyle dikkat çeken laptop, 17,8 mm’lik bir kalınlığa ve 7,8 mm’lik ince çerçevelere sahip. Yaklaşık olarak 1,5 kg gelen laptop, gün içinde her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bir cihaz.

Laptobun tüm teknik özellikleri ise şöyle:

15,6 inç Full HD 1920x1080 ekran

Üst modelde Intel Core i7 7500U, alt modelde ise Core i7 7200U işlemci

8 GB RAM

USC-C, HDMI, USB-A ve Kulaklık Giriş/Çıkış Portları

Modele göre 1 TB’a kadar depolama

Windows 10 Home

SD Kart Okuyucu

Laptobun satışa sunulduğu andan itibaren resmi fiyatı 699 ile 799 dolar arasında değişiyor. Unutmayın, fiyat arttıkça depolama alanı ve işlemci gücü artıyor. Henüz Türkiye’de satışa sunulmayan laptobun buraya gelip gelmeyeceği hakkında malesef kesin bir bilgi yok.

