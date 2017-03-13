Useless Duck Company adındaki bir kanalın CEO’su olan Michael isimli bir genç, Incognito Lock adını verdiği sistem ile Google Chrome üzerinden gizli sekmeyi açtığınızda oda kapınızın otomatik olarak kilitlenmesini sağlıyor.

Günümüzde gizli sekme dediğimiz olayın en popüler kullanım alanı elbette adından da anlaşılacağı gibi gizli, başka kimsenin bilmesini istemediğimiz internet sörfü durumlarında oluyor. Ancak bu durumda yakalanma korkusu yaşayan gençlere ise Useless Duck Company’den güzel bir sistem ile kurtuluş geliyor.

Firmanın (Aslında bir YouTube kanalı) CEO’su konumundaki Michael isimli genç bir arkadaş, Incognito Lock, yani Gizli Kilit diyebileceğimiz bir kilit sistemi geliştirdi;

Yukarıdaki GIF’ten görebileceğiniz gibi bilgisayarınıza entegre olarak çalışan bu klasik kapı kilidi, siz gizli sekme açtığınız anda odanızın kapısını otomatik olarak kilitlemesiyle içerideki gizli işler yürütmesi gereken kişileri korumayı amaçlıyor.

Yukarıdaki videoda ise detaylı olarak açıklayan Mike, “Eşinize habersiz bir hediye almak, ondan habersiz bir alışveriş yapmak için” olarak kullanılabileceğini vurguluyor. Oldukça garip ve izlediğinizde “Seni hınzır” dedirten sistemi isteyebilecek onlarca kişi olduğundan eminim.