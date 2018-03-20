Indiana Jones'un Çekimlerine Nisan 2019'da Başlanacak

Sevilen film serisi Indiana Jones'un son filminin çıkış tarihi belli oldu. Temmuz 2020'de gösterime girecek olan filmin çekimleri ise Nisan 2019'da başlayacak.

Steven Spielberg, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde Indiana Jones'un beklenen beşinci filmi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Filmin çekimlerine önümüzdeki sene Nisan ayında başlayacaklarını söyleyen başarılı yönetmen, çekimlerin İngiltere'de yapılacağını ve filmin tüm ekibinin bunun için şimdiden çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Seriyle ilgili en sevindirici ve heyecan verici bilgilerden biri de Harrison Ford'un seriye geri dönmüş olmasıydı. Harrison Ford şu an 75 yaşında ve en son Blade Runner 2049'daki performansı ile dikkat çekmişti. Nisan 2019'da başlanacak çekimler ve sonrasındaki aşamaları da düşünerek filmin çıkış tarihini 20 Temmuz 2020 olarak belirlediklerini söyleyen Spielberg, film için çok beklememiz gerektiğini ancak beklemeye değecek bir film olacağını da söyledi.

Indiana Jones serisi tüm dünya genelinde tarihin en fazla gişe yapmış serilerinden biri ve 'Tüm Zamanların En Sevilen 100 Amerikan Filmi' listesinde serinin dört filmi birden yer aldı. Efsane seri için çok da kısa sürmeyecek bir geri sayım başlamış görünüyor ve gelişmeler merakla bekleniyor. Sizin Indiana Jones efsanesi ile ilgili düşünceleriniz neler? Şimdiden son derece iddialı geldiğini gösteren film sizce sevilecek mi? Yoksa serinin 2008 senesinde çıkan ve birçok sert eleştiriye maruz kalan filmi gibi hayal kırıklıkları yaratacak mı?