Indiegogo'daki Moto Mod Tasarım Yarışmasının Finalistleri Belli Oldu

Motorola ve Lenovo’nun kasım ayında Indiegogo’da başlattığı Moto Mod tasarım yarışmasında finalistler belli oldu. Kazanan tasarımlar, ticari bir ürün haline getirilerek piyasaya sürülecek.

Kasım ayında Motorola ve Lenovo, Moto Z akıllı telefonlarını özelleştirmeyi sağlayan Moto Mod isimli modüller tasarlanması için Indiegogo’da bir yarışma başlatmıştı. Ve bu yarışma için tasarlanan ve beğenilen bazı Moto Mod’lar piyasaya sürülecekti.

Şimdi yarışmada final aşamasına gelindi ve 12 finalist belli oldu. Finale kalan 12 Moto Mod içerisinde daha önce gördüklerimiz de var. Örneğin, kablosuz şarj etme ve kızıl ötesi yok etme özellikleri bulunan ve fiyatı 45 dolar olan Moto Mod ve özelleştirilebilir ve aydınlatılmış bildirimler için çoklu LED sistemine sahip olan ve fiyatı 55 dolardan başlayan Moto Mod Edge bunlardan ikisi. Bunlar haricinde 2200 mAh batarya ve telefona ekstra şarj sağlamak için entegre güneş pili barındıran bir Moto Mod, GPS’li cüzdan Moto Mod’u, 1200 mAh’lik bataryası ve dijital kayıt özelliği bulunan bir Moto Mod ve iki adet telsiz Moto Mod bulunuyor.



Moto Mod Edge

Mart ayında Motorola, yarışmayı kazananları belirleyecek ve kazananlar, şirketin Chicago’daki genel merkezi ziyaret etme ve diğer fikirlerini de hayata geçirebilmeleri için 1 milyon dolara kadar yatırım alma şansı yakalayacaklar.