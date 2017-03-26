Hayat zor, para kolay kazanılmıyor. Böyle bir sosyal düzende özellikle internetten yapılan alışverişlerde uygun fiyat önemli. İşte indirim veya promosyon kodu kazanabileceğiniz 7 mecra!

Para kazanmak zor, hele ki uzun saatler çalışan biriyseniz paranın kıymeti de doğru orantılı olarak artıyor. Alışveriş yaparken tasarruf etmek bu nedenle çok önemli, özellikle de online alış verişlerde. Ancak bazen indirim kuponları veya promosyon kodları bulmak zor oluyor. Bu zorluğu aşmak amacıyla sizler için 10 adet kupon kazanabileceğiniz/kullanabileceğiniz mecra listeledik.

1-Udemy

Udemy online eğitimde bir numara. Elbetteki birçok rakibi var, ancak en büyük avantajı Türkçe eğitim alıp-satabileceğiniz bir ortam olması. Üstelik aldığınız bazı eğitimlerde sizlere promosyon kodları veriliyor. Bunlarla daha başka eğitimleri uygun fiyatlara alabiliyorsunuz.

2-Yemek Sepeti

Yemek Sepeti, ülkemizin en büyük online yemek sipariş sitesi. Hal böyle olunca kayıtlı restoranlar rekabet edebilmek için kampanyalar düzenliyorlar. Sitedeki kupon veya promosyon kodlarını takip ederseniz, çoğu zaman yemek ücretinizi uygun fiyata getirebilirsiniz.

3-N11

N11 kampanyaların kralı. E-ticaret hayatına çok sonra girmesine rağmen hızlı bir yükselişle büyük rakipleri Gittigidiyor ve Hepsiburada’yı sollayıverdi. Bu hızını da kanımızca yaptığı promosyonlar sayesinde kazandı. İlk yıllardaki kadar değil, ancak N11’de hala istediğiniz ürünler için promosyon kodları veya kuponlar bulabilirsiniz.

4-Türk Hava Yolları

Keyifli bir yolculuk için Türk Hava Yolları güzel bir alternatif. Ancak hem dünyada hem de Türkiye’de önemli bir marka olan THY’nin biletleri diğer havayolu firmalarına göre pahalı. Peki ne yapmalıyız? THY’nin sitesinde online ödül biletten mil kazanmaya, fırsatlardan diğer ödüllere, müşteri kitlesi için düşünülmüş birçok promosyon mevcut. Düzenli olarak takip ederseniz, uygun fırsatları yakalayabilirsiniz.

5-Markafoni

“İndirim kodu”, “indirim kuponu” veya “promosyon kodu” anahtar kelimeleri denilince akla gelen sitelerden biri olan Markafoni, sık takip edilmesi gereken bir site. Birçok ürünü bu sitede promosyonlu olarak bulabilirsiniz. Ayrıca sitenin rakiplerinden Trendyol’a da bir göz atmak gerekir.

6-Snapcart

Snapcart doğrudan ürün ve hizmet satılan bir yer değil, bir mobil sadakat uygulaması. Gittiğiniz mekanlarda QR barkodu telefonunuza okutuyorsunuz, belli bir seferden sonra mekan sahibi size promosyon olarak ürün veya hizmet sunuyor.

7-Yakalaco

Yakalaco fırsat sitesi formatı örneklerinden bir tanesi. İçinde bolca kupon veya kod bulunmakta. Yakalaco, takip edilmesi gereken bir site.

BONUS: Teknostore

İzmo Bilişim’in tecrübesi ve güvencesi ile Türkiye’nin en yenilikçi online teknoloji mağazası olan Teknostore, içinde onlarca indirimli ürün ve kampanya sunuyor. Teknolojik ürün için ülkemizdeki en güvenilir mağaza diyebiliriz. Mağazaya buradan gidebilirsiniz.