iPhone Pil Değişimi İçin Bekleme Süresi Yarı Yarıya Azaldı!

30 farklı Apple Store'dan elde edilen verilere göre Apple'ın indirimli pil değişimi için kullanıcıların bekleme süresi 4 haftadan 2 haftaya düşmüş durumda. Fakat iPhone 6, 6 Plus ve 6S Plus'ın pillerinde hala bir arz sıkıntısı yaşanıyor.

iPhone’ların yavaşlatılma skandalının patlak vermesinden sonra müşterilerinden özür dileyen Apple, hızı yavaşlatılan iPhone’ların yeniden eski performansına kavuşabilmesi için iPhone pil değişim programını başlatmıştı ve pil değişim ücretlerinde hatırı sayılır bir indirime gitmişti.

Apple’ın bu hamlesinden sonra iPhone kullanıcıları tarafından yüksek bir pil değişim talebi olmuş, Apple’ın bu talebi karşılayamaması nedeni ile pil değişim işleminin süresi 6 haftalara kadar uzamıştı. Fakat bir Barclays analistine göre iPhone kullanıcılarının pil değişimine olan ilgisi şimdilik azaldı ve bekleme süresi ciddi oranda düşüş gösterdi.

Ocak ayında herhangi bir kullanıcının pil değişimi için 4 hafta kadar beklemesi gerekiyorken bu süre Şubat ayı itibari ile 2 haftaya kadar düşmüş durumda. Ortalama bekleme süresinin dışında azami bekleme süresinde de düşüş yaşanıyor. Ocak’ta 6 hafta olan azami bekleme süresi, Şubat’ta 4 haftaya kadar düşmüş durumda.

Barclays’in 30 farklı Apple Store’dan elde ettiği verilere göre Apple’ın arz konusunda en fazla sorun yaşadığı modeller iPhone 6, 6 Plus ve iPhone 6S Plus. Arz sorunları bölgeye göre değişiklik gösterse de eğer bu modellerden birine sahipseniz, pilinizi değiştirmek için biraz daha fazla beklemeniz gerekebilir.